But historique ce dimanche en Serie A. Le match entre Sassuolo et Milan restera dans l’histoire car il est devenu le match dans lequel le but le plus rapide a été marqué de l’histoire de la compétition. Le protagoniste du disque était Rafael Leao, Attaquant portugais de Milan.

Dès le début du match au stade Mapei, Milan a servi du centre prêt à marquer le premier but du premier jeu. Brahim Díaz, un joueur prêté par le Real Madrid, a passé le ballon à Hakan Calhanoglu, qui a directement attaqué la défense locale et a servi le ballon à un Rafael Leao qui a battu le gardien de but alors que nous n’avions que 6,2 secondes dans le match. Les joueurs de Sassuolo ne pouvaient pas y croire: Milan vient de marquer le but le plus rapide de l’histoire de la Serie A.

Cela commence dimanche et nous avons le but le plus rapide de la Serie A. Rafael Leão, son nom dans l’histoire: 6,2 secondes Je pense que ce gars était pressé… 😅pic.twitter.com / 7Oy5M31Dgt – Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) 20 décembre 2020

C’est une bonne nouvelle pour Milan. L’équipe italienne est leader en solo de la Serie A grâce à ses 31 points, un et quatre de plus que l’Inter Milan et la Juventus Turin respectivement. Bien qu’il ne puisse pas compter sur Zlatan Ibrahimovic en raison d’une blessure, l’équipe dirigée par Stefano Pioli a réussi à prendre les trois points et à continuer en tant que leader.

Rafael Leao restera dans l’histoire de la Serie A en tant que joueur qui a marqué le plus rapide de la compétition. Le Portugais de 21 ans a réalisé trois et trois passes décisives en neuf matches du championnat italien.