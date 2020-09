La liste de classement ATP est de retour et fonctionne depuis deux semaines, permettant aux joueurs de gagner des places ou de conserver les points qu’ils ont gagnés en 2019. Rafael Nadal avait décidé de sauter Cincinnati et l’US Open mais sa position dans le top-2 était en sécurité au moment, détenant 2000 points de l’US Open de l’année dernière et franchissant une étape importante dans le classement lundi.

Nadal est devenu le premier joueur avec 550 semaines dans le top-2, dépassant Roger Federer sur cette liste avant l’épidémie de coronavirus et ajoutant enfin de nouvelles semaines à son décompte pour atteindre le record. Pour la première fois depuis 2002, Federer n’avait pas réussi à entrer dans le top-2 tout au long de 2019, permettant à Rafa de le rattraper et de devenir le premier joueur depuis 1973 avec 529 semaines dans le top-2 en novembre.

Après des progrès fantastiques dans ses premières années sur le Tour, Nadal est devenu le numéro un mondial. 2 pour la première fois en 2005 après le titre à Stuttgart en juillet, remportant pas moins de 11 couronnes ATP cette année-là à l’adolescence et se classant comme le plus grand rival de Roger Federer, qui était à des kilomètres devant tous les adversaires dans ses meilleures années .

En 2006 et 2007, Nadal s’est imposé comme le deuxième maillon le plus fort du Tour avant de finalement dépasser Roger en août 2008 pour devenir le numéro un mondial. 1 pour la première fois après des triomphes à Roland Garros et à Wimbledon.

Le premier passage de Nadal dans le top-2 avait duré quatre ans, y retournant en 2013 et retrouvant la forme après s’être éloigné des positions privilégiées entre octobre 2014 et Roland Garros 2017, manquant une chance d’ajouter plus de semaines à son décompte.

Ne quittant jamais le top 10 depuis avril 2005, Nadal a retrouvé la forme ultime au cours des trois dernières années et demie, profitant d’une autre longue course dans le top 2 qui l’a propulsé devant Roger Federer et tous les autres.

Nadal a remporté deux titres Majors et deux Masters 1000 en 2019, surmontant un déficit face à Novak Djokovic et terminant la saison en tant que no de fin d’année. 1 joueur pour la cinquième fois et le deuxième en trois ans. Rafa a mené l’Espagne vers la couronne de la finale de la Coupe Davis à Madrid, espérant que la même chose serait la même lors de la Coupe ATP en janvier.

Nadal et ses coéquipiers ont poussé l’Espagne dans une autre finale, face à la Serbie dans la bataille pour le trophée. L’Espagne a remporté le premier match avant que Djokovic ne bat Nadal, égalisant le score et remportant le triomphe de son pays dans la rencontre de double.

Rafa a perdu le trône ATP à l’Open d’Australie, subissant la défaite en quart de finale contre Dominic Thiem et se rendant au Koweït et en Afrique du Sud où il a disputé des matches d’exhibition contre David Ferrer et Roger Federer. Lors de ses derniers tournois de la saison jusqu’à présent, Rafa a remporté le 85e titre ATP à Acapulco, restant à l’écart du court depuis et préparant un retour à Rome et à Roland Garros.