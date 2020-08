Récemment, le Sevilla FC a remporté sa 6e Ligue Europa après avoir battu l’Inter Milan en finale. Avant le match, Rafael Nadal, qui est un grand fan de football, a envoyé un message sincère à Séville. Voici ce que le n ° 2 mondial a dit dans ce message.

Rafael Nadal au FC Séville

Alors que Rafael Nadal a souvent dit qu’il était un fan du Real Madrid, il aime tous les clubs de football espagnols. C’est pourquoi il encourageait Séville et il a dit:

«Je tenais à vous féliciter pour la belle année que vous vivez. Vous avez donné un excellent exemple de dépassement et de croissance de toutes les manières tout au long de l’année. Le dernier effort reste, un effort qui en vaut la peine, c’est une finale très compliquée mais la première chose à faire est de sortir et d’en profiter avec la tranquillité d’esprit que vous avez déjà atteint les objectifs prioritaires. Cela vous donnera confiance et tranquillité d’esprit, vous êtes plus que prêt à le combattre. «

Le n ° 2 mondial a poursuivi en partageant son expérience concernant les finales des épreuves comme il l’a dit: «En finale, il y a toujours des moments difficiles, mais à partir de la conviction et de savoir qu’il y a des options jusqu’à la fin, vous pourrez atteindre le objectif. »

(Toutes les citations sont traduites)

Séville a atteint son objectif de gagner la Ligue Europa et maintenant, Rafa va s’entraîner pour atteindre le sien. L’un de ses plus grands objectifs est le record du plus grand chelem et il est maintenant très proche de l’égaler.

Après avoir remporté l’US Open 2019, l’Espagnol n’est plus qu’à 1 Major d’égaler le record de Roger Federer de 20. Malheureusement, il ne sera pas en mesure de le faire lors de l’édition de cette année, car il s’en est retiré. Cependant, il a confirmé sa participation et j’espère qu’il atteindra cette étape là-bas.

Lire la suite – «Agenda honteux»: la légende du tennis critique les médias occidentaux pour avoir traîné Novak Djokovic vers le bas