Le premier Rafael Nadal était un joueur qui battait comme un sauvage et récoltait des coups dans tous les coins du terrain, mais qui, s’appuyant sur des qualités athlétiques extraordinaires, campait surtout près des gradins. Nadal 2.0 n’a plus les jambes de la vingtaine, mais l’expérience leur a appris à être plus agressifs.

Il garde ses pieds le plus près possible de la ligne arrière, descend plus souvent au filet, profitant d’un toucher et d’un sens de la position qu’il a toujours eu. Le revers à deux mains, le coup auquel il s’est accroché pendant les deux années où l’hameçon de droite semblait l’avoir abandonné, n’est plus seulement un bouclier défensif, mais aussi un outil très utile pour clore le commerce.

L’attitude de l’Espagnol a également profondément changé ces dernières années. S’adressant à The Guardian, l’ancien numéro 1 mondial Andy Murray a noté cette attitude calme de Roger Federer et l’a juxtaposée à l’exemple de Rafael Nadal.

Murray sur Rafael Nadal

«Certains gars, comme Roger Federer par exemple, il est très détendu en dehors du terrain, et quand il est sur le terrain, c’est ainsi qu’il apparaît aussi. Cela fonctionne évidemment pour lui. Mais peut-être prendre quelqu’un comme Rafael Nadal, par exemple.

Il est tout le contraire – même s’il l’a atténué un peu en vieillissant. Mais ses trois ou quatre premières années sur la tournée, il pompait le poing après chaque point et utilisait tellement d’énergie. Encore une fois, il obtient cet équilibre »- a expliqué Andy Murray.

Novak Djokovic pourrait être sur le point de réviser Roger Federer et Rafael Nadal sur la liste de tous les temps des champions du Grand Chelem masculin. Nadal se dirige vers Roland Garros à la poursuite d’une 13e Coupe des Mousquetaires.

Il a eu 34 ans cette année mais, à condition qu’il soit en forme et en bonne santé, rares sont ceux qui parieraient contre lui. Thiem l’a battu en quatre sets et quatre heures en quarts de finale à Melbourne, mais en deux finales de Roland Garros, l’Autrichien n’a pas été en mesure de trouver une défense contre la pression suffocante que Nadal applique à chaque point sur la terre battue de Paris.

Ce n’est pas un fait perdu pour Djokovic. Il a remporté 17 titres majeurs; il a participé à neuf autres finales majeures. Il sait ce que c’est que d’être sur le point de gagner ou de perdre un trophée du Grand Chelem. À 32 ans, il se sent assez fort physiquement pour repousser les hommes plus jeunes et impatients et après 15 ans sur la route, il se sent assez vieux et assez expérimenté pour faire face à quoi que ce soit sur un court de tennis.