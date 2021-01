L’Espagnol Raphael Nadal il suit rigoureusement son internement dans un logement à Adélaïde, où il attend l’approbation pour commencer sa participation à la open d’Australie, mais ce samedi, il a pris un moment pour dire bonjour à certains fans.

La chose amusante à propos de l’apparition du numéro 2 dans le monde était qu’il avait un drain. Apparemment, le joueur aurait demandé au M Suites à North Adelaide, un endroit pour préparer la nourriture et éviter son exposition avant le premier Grand Chelem de 2021.

Raphael Nadal arrivé en Australie dans la quinzaine de janvier avec Novak Djokovic et Dominic Thiem espèrent achever cette quarantaine, avec Serena Williams et Naomi Osaka, pour participer à une exposition en guise d’échauffement pour le premier tournoi de la saison.

En tant, Raphael Nadal et Novak Djokovic vous connaissez déjà vos premiers rivaux à l’Open d’Australie. L’Espagnol affrontera Stefanos Tsitsipas (10e ATP) et Álex de Miñaur (20e ATP), deux joueurs aux profils différents, mais qui donnent beaucoup de rythme et exigeront beaucoup de Rafa dès le début. De son côté, le Serbe mesurera les forces avec Alexander Zverev et Denis Shapovalov, rivaux de fond qui ne permettront pas un iota de détente.

