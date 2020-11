Mis à jour le 11/01/2020 à 13:27

L’une des passions de Raphael NadalEn dehors du tennis, c’est le football. Le dernier champion de Roland Garros a réaffirmé son fanatisme pour le Real Madrid dans une interview pour le Corriere della Sera italien, où il a également révélé des épisodes inconnus de sa vie et de sa carrière.

Le joueur de tennis a reconnu qu’il avait les conditions pour se consacrer au football dans son enfance. “C’était un bon footballeur, mais en tant que joueur de tennis, il était beaucoup plus spécial”, a reconnu l’Espagnol qui a décidé de suivre les conseils de son oncle, Antonio Nadal, pour se consacrer au sport blanc. “C’était très exigeant et cela a été ma chance”, a-t-il déclaré.

Loin de l’herbe pour Raphael Nadal Il n’avait qu’à encourager l’équipe de ses amours. «Mon père et toute la famille ont toujours été madrilènes. J’avais un oncle qui jouait dans le Barcelone, évidemment tout le monde l’encourageait. Puis il est retourné à Majorque et de là nous sommes divisés: certains continuent à être de Barcelone, d’autres ne cessent jamais d’être de Real Madrid», A-t-il précisé.

La star espagnole a reconnu la bonne relation avec Cristiano Ronaldo, mais il a pris une distance pour le considérer comme son ami. Ami est un mot très fort pour moi. Mes amis sont des gens de Manacor avec qui j’ai grandi. Cristiano est un collègue, un bon collègue ».

Parmi les épisodes les plus réussis de sa vie, Raphael Nadal raconté des moments difficiles. «A 19 ans, je venais de remporter le premier Roland Garros, ils m’ont dit que je ne jouerais plus au tennis, à cause d’une malformation au pied gauche. J’avais tellement mal que je me suis entraîné au rallye assis sur une chaise sur le terrain. Puis j’ai récupéré grâce à une semelle qui a changé la position de mon pied, mais qui a enflammé mes genoux », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que sa perte la plus douloureuse était à Wimbledon 2007 contre Roger Federer. «J’ai pleuré désespérément pendant une heure et demie. Parfois, la déception est terrible, même s’il ne s’agit que d’un match de tennis. J’ai aussi pleuré de douleur lorsque, lors de la finale de l’Open d’Australie avec Wawrinka en 2014, je me suis blessé au dos après avoir remporté le premier set. “

Enfin, il a précisé qu’il n’avait pas encore pensé à la retraite. «Je ne sais pas quand je prendrai ma retraite, le tennis est un jeu mental, pas un jeu de mathématiques. Quand il sera temps, je le saurai. Ensuite, je me consacrerai aux enfants, notre Fondation aide les enfants ».

