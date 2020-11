Diogo Jota est la grande star de Liverpool en ce début de saison. Même Klopp ne s’attendait pas à ce que l’attaquant portugais rejoigne son équipe aussi rapidement. “Il est bien meilleur que je ne le pensais”, a déclaré le manager de Liverpool après son triplé contre l’Atalanta.

A 24 ans, Diogo Jota a disputé quelques tours dans le football européen. Il a commencé sa carrière à Pacos Ferreira lors de la saison 2014 et y a été jusqu’en 2016. Puis il a été vendu à l’Atlético de Madrid, mais là, il n’a pas joué pendant une minute et a été prêté à Porto, où il était la saison 2016-2019.

Son bon football l’a conduit à Wolverhampton, qu’il a rejoint alors qu’ils étaient encore dans la deuxième division du football anglais. Plus tard, ils ont été promus et après une très bonne saison, il est allé à Liverpool, le club le plus important d’Angleterre ces dernières années.

C’est précisément à cette époque à l’Atlético de Madrid que Diogo Jota a eu une expérience avec un footballeur colombien qui était une pilule amère pour les deux. Il s’agit de Rafael Santos Borré, puisque les deux ont été présentés le même jour dans l’équipe matelas.

C’est le 14 juillet 2016 que les deux attaquants portaient le maillot rouge et blanc du mythique Vicente Calderón. Ce jour-là, le président Enrique Cerezo a déclaré: “Diogo Jota et Rafael Santos Borré répondent à toutes les exigences que nous recherchons chaque fois que nous décidons de rejoindre la première équipe de jeunes footballeurs: qualité, talent, dévouement, capacité d’amélioration et engagement.”

A cette époque, Borré et Diogo Jota avaient 20 ans et après avoir eu quelques entraînements avec l’équipe professionnelle, ‘Cholo’ Simeone a décidé qu’il ne comptait pas sur eux et chacun a pris des directions différentes.

Le Colombien a été prêté pour une saison à Villarreal, tandis que le Portugais est retourné dans son pays pour jouer avec Porto.

Le cadeau est très bon pour les deux, bien que dans des ligues très différentes. Diogo Jota se fait un nom dans les ligues majeures de football avec Liverpool, tandis que Borré est l’un des joueurs les plus importants de River Plate et le meilleur buteur de l’équipe ces dernières années.