Le monde du sport élève également sa voix contre le gouvernement social-communiste pour la «Loi Celaá». L’un de ceux qui ont inculpé l’exécutif pour la nouvelle loi sur l’éducation a été Feliciano López, qui ne comprend pas comment il va pouvoir réussir le cours avec plusieurs suspensions. Rien n’est non plus satisfait Pepe Reina, qui concentre son indignation sur la question de l’éducation spéciale.

Alors que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias et leurs fidèles assurent qu’il est faux qu’ils maintiennent un plan pour mettre fin à ce type d’éducation dans dix ans et forcer leur intégration dans les écoles ordinaires, ils ont fermé le texte de la réforme de l’éducation avec un nouveau coup à parents avec enfants en situation d’éducation spéciale. Les barèmes pour “résoudre les écarts qui pourraient survenir” seront résolus par l’Administration “, en tenant toujours compte de l’intérêt supérieur du mineur” et d’un deuxième élément: “La volonté des familles qui manifestent leur préférence pour le régime le plus inclusif”.

Reina explose sur Twitter

Pour autant, Pepe Reina n’a pas su se contenir et a explosé sur Twitter. Le gardien de but vétéran de la Lazio essaie de ne pas se lancer dans trop de batailles politiques sur les réseaux sociaux, mais parfois il ne peut tout simplement pas se taire. Il est conscient que ses opinions suscitent des attaques et des harcèlements de la part de la gauche la plus radicale, mais pas même à cause de ceux qu’il va être écrasés.

Le gardien de but a publié la vidéo de l’approbation de la «loi Celaá» au Congrès et l’a accompagnée du message suivant, dur et énergique: «Cela me fait mal pour tout … Nos enfants, notre langue, nos droits … Mais qu’en est-il de l’ÉDUCATION SPÉCIALE qui me cause aussi de la colère et du dégoût! D’autres plus…”.