Le golfeur basque Jon Rahm. .

le Golfeur biscayen Jon Rahm c’est trouvé à un coup de tête des leaders après suspension faute de lumière du second tour du Masters, qui est célébrée cette semaine en novembre au lieu d’avril en raison de la pandémie de COVID-19.

“Cela a été une longue journée. Je suis à la maison depuis si longtemps à regarder les résultats. Voyant que tant de gens sont birdies et qu’il est possible de faire peu d’encouragements. La chose difficile une fois que vous commencez à jouer est de ne pas essayer d’en faire trop dans les premiers trous“Jon Rahm, qui a marqué pas moins de cinq birdies en 12 trous, a déclaré à ..

Au moment de la suspension, Rahm a réalisé un petit putt d’oiseau au 13e trou qui lui donne une chance claire de commencer ce samedi en tant que leader. seuls, devant les co-leaders provisoires, l’Australien Cameron Smith, les Américains Dustin Johnson et Justin Thomas, et le Mexicain Abraham Ancer,

«Je le dis depuis que j’ai commencé ma carrière. Lorena Ochoa est celle qui m’a motivé à arriver et m’a ouvert les yeux de se rendre compte que nous pouvons être sur le PGA Tour et atteindre les premières places du golf mondial », a ajouté Ancer excité, numéro 21 du classement mondial.

Tous les quatre ont terminé avec -9 à la fin d’une journée de marathon dans lequel ils ont dû terminer les trous restants de la veille en raison du retard causé par la pluie et jouer le deuxième tour de 18 trous.

“Ce samedi nous sortirons avec de bons greens et voulant bien jouer”a déclaré le golfeur biscayen numéro deux dans le monde, qui prévoit de terminer le deuxième tour avec la même “patience” et pas à pas. Le départ de demain n’est “qu’un putt d’oiseau”, a-t-il ajouté.

La troisième journée de ce Masters insolite sans spectateurs et retardée par la pluie débutera par un autre klaxon de départ pour les un peu plus de quarante joueurs qu’ils n’ont pas pu terminer faute de lumière le deuxième jour, dans lequel les 50 meilleurs seront déterminés et ex aequo qui reviendront sur le terrain ce samedi et ce dimanche.

Avec neuf trous à parcourir, la Gran Canaria Rafa Cabrera Bello maintient les possibilités de disputer son quatrième week-end d’un Masters avec un résultat provisoire de par, juste sur la ligne de coupe.

Pour sa part, José María Olazábal, le troisième Espagnol à Augusta, après le limogeage de Castellón Sergio García, pour avoir été testé positif au coronavirus, il a marqué un deuxième tour de 8 sur la normale et a terminé avec +14, loin du cut.

«Il est vrai que cela fait 30 ans et que cela fait de nombreuses années. La particularité est que je suis ici parce que je l’ai gagné deux fois. Être ici est un privilège. Le site est unique et j’ai de très bons souvenirs, même si dernièrement je ne fais que prendre des coups sur le terrain à cause de moi », a déclaré à Efe le vainqueur de la veste verte en 1994 et 1999.

Après trois décennies et deux victoires, Olázabal est devenu une référence pour les vétérans et les débutants au Masters. “D’une certaine manière, l’expérience ici est un degré et dans une certaine mesure, cela vous remplit de satisfaction qu’il y ait des jeunes comme Jon et d’autres qui vous demandent des conseils et essaient de transmettre les connaissances que vous avez acquises au fil des ans”, a déclaré le Gipuzkoan .