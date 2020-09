Jon Gruden a insisté sur le fait qu’il faisait de son mieux pour porter un masque facial et communiquer avec ses joueurs des Las Vegas Raiders, car un certain nombre d’entraîneurs de la NFL ont reçu des amendes pour ne pas porter le leur.

L’entraîneur-chef de Gruden et des New Orleans Saints, Sean Payton, ont chacun été photographiés sans masque lors de la victoire 34-24 des Raiders lundi.

NFL Network a rapporté que l’entraîneur-chef des 49ers de San Francisco Kyle Shanahan, l’entraîneur des Seattle Seahawks Pete Carroll et le patron des Denver Broncos Vic Fangio avaient tous été condamnés à des amendes pour avoir enfreint les règles concernant le port de masques lors de l’action de dimanche.

Chaque entraîneur a été condamné à une amende de 100 000 $ et ses équipes respectives à 250 000 $.

Il semble qu’une punition similaire attend Gruden et Payton, mais l’entraîneur-chef des Raiders semble prêt à en payer le prix.

“Je fais de mon mieux. Tu sais, j’ai eu le virus, d’accord. Je fais de mon mieux”, a déclaré Gruden lors d’une conférence de presse. «Je suis très sensible à ce sujet, mais j’appelle les jeux.

“Je veux juste communiquer dans ces situations et je m’excuse et si je reçois une amende, je devrai payer l’amende, mais je suis très sensible à tout cela et je m’excuse.”