L’ancien pilote allemand a voulu prendre la défense du sport en disant que la Formule 1 ne méritait pas de se mêler à la politique. Pour cette raison, Ralf Schumacher a recommandé de Lewis Hamilton limitez vos revendications aux médias sociaux.

Interrogé par le pilote Mercedes dans Sport1, le frère du Kaiser a commencé par dire: «Je suis très convaincu que le sport et la politique ne doivent pas être combinés. Et si c’est le cas, il est clair que ce n’est pas le travail du pilote.

Ralf Schumacher est allé plus loin en critiquant Hamilton pour avoir fait ses déclarations avec la combinaison de son équipe: «Vos valeurs sont très importantes et vous pouvez également les représenter sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. La seule question est pourquoi vous devez toujours le faire dans une combinaison Mercedes et sur la piste».

Enfin, l’Allemand a prévenu Lewis Hamilton: “Si, en tant que pilote, vous vous impliquez trop dans certaines choses, il y a un danger; le sport ne mérite pas ça».

La claque au poignet de la Formule 1 à Hamilton pour s’être lancée en politique

Dans le même esprit que Ralf Schumacher, La Formule 1 a récemment rappelé au sextuple champion que le règlement oblige les pilotes à monter sur le podium avec leur combinaison et leurs tenues officielles. Il interdit également tout message de protestation de nature politique qui n’a pas été préalablement approuvé. Suite à cet avis, Hamilton a répondu: «Je ne sais pas ce qu’ils vont faire ce week-end, mais beaucoup de règles ont été écrites sur moi qui ne m’ont jamais arrêté.».

Inspiré par Muhammad Ali, le conducteur de Mercedes a récemment justifié son comportement: «Je pense que certaines des personnes qui dirigent ces sports ont été très nerveuses à l’idée de se lancer dans la politique ou ont l’impression qu’elles vont se retrouver empêtrées dans une dispute politique. Mais ce n’est pas vraiment une question de politique, ce sont les droits de l’homme et la défense de quelque chose».

“Comme l’a dit Nelson Mandela: “ Le sport a la capacité de changer le monde ”. Il y a le pouvoir des gens qui regardent, des gens qui gardent ce sport tel qu’il est, alors que nous continuons à leur fournir du divertissement et à améliorer le divertissement, et nous devons les encourager à faire ce qu’il faut », a ajouté Lewis Hamilton.