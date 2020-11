Ramón Espinar, Ancien leader de Podemos dans la Communauté de Madrid, il a fait un pas sur le côté et est désormais très critique envers Pablo Iglesias et son entourage. Il utilise généralement ses réseaux sociaux pour cela, et aussi pour s’exprimer sur d’autres sujets. Par exemple, il voulait donner une leçon à Rafa Nadal sur les impôts après quelques déclarations du joueur de tennis des Baléares, mais il a finalement été échaudé sur Twitter.

«Rafa Nadal dit que les impôts le rendent ‘un peu moins heureux’. Logique. Personne n’aime les payer. Mais regardez: «moins heureux» ne manque pas du droit à la santé, à l’éducation ou au logement. C’est bien que les riches soient un peu moins heureux et que la société soit un peu meilleure », a écrit Ramón Espinar sur son profil, message auquel de nombreux utilisateurs ont rapidement répondu.

Rafa Nadal dit que les impôts le rendent «un peu moins heureux». Logique. Personne n’aime les payer. Mais regardez: “moins heureux” ne manque pas le droit à la santé, à l’éducation ou au logement. Il est normal que les riches soient un peu moins heureux et la société un peu meilleure. – Ramón Espinar (@RamonEspinar) 2 novembre 2020

«Oui, à Nadal et à nous tous qui avec beaucoup d’efforts ont réussi à contribuer avec l’argent utilisé par le pouvoir politique pour devenir riche et gaspiller », a répondu un utilisateur. «Si les impôts étaient entièrement utilisés dans la santé, l’éducation et le logement nous paierions tous volontiers. Cependant, il est douloureux de payer les salaires de politiciens inutiles, d’institutions inefficaces et de structures bureaucratiques étatiques inutiles », a commenté un autre. «Et que pensez-vous d’Echenique?» Ils l’interrogent sur la condamnation pour fraude au travail commise par son ancien partenaire du parti.

Et tout vient après quelques mots sincères de Nadal sur un ton détendu, car le joueur de tennis de Manacori est taxé en Espagne contrairement à d’autres grandes fortunes. «Je suis espagnol et je suis heureux de l’être. Bien sûr, quand la facture fiscale arrive, je suis un peu moins content. Mais j’ai eu la chance d’être né dans un pays aux nombreuses vertus, ce qui m’a donné une belle vie. Je me sens profondément de Manacor, majorquin, espagnol et européen. Et je me sens chanceux quatre fois », dit Nadal.