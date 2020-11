Luis Enrique a assisté aux médias après la réunion amicale qui a mesuré Hollande déjà Espagne dans Amsterdam. Le match s’est terminé par un nul 1-1. Du côté espagnol, l’objectif était l’oeuvre de Chaînes, tandis que Van de beek a réalisé l’égalisation pour l’équipe néerlandaise.

Les sensations

«J’ai de bons sentiments. Un match contre un adversaire difficile dans lequel nous avons eu de bonnes phases. Nous sommes bien entrés et en seconde période, nous nous sommes un peu plus désorganisés dans la pression. Mais je suis satisfait de l’équipe ».

Réaction de Hollande

«Les jeux se déroulent au fur et à mesure et on ne sait jamais comment ils peuvent se terminer. Aujourd’hui, c’était un match amical très important car nous donnons des minutes et cela nous permet de voir les joueurs s’affronter. L’attitude est très importante ».

Morata

«Álvaro a été très bon, mais c’est ce que nous avons vu à la Juventus. C’est avec confiance. Nous avons réussi à progresser et à apparaître dans votre région avec facilité. Je pense que nous avons été bons ».

Chaînes

«Analyser qui est le meilleur est compliqué, mais il a été l’un des moments forts. Il est bon pour nous d’atteindre l’objectif de différentes manières ».

Débuts

«Koke est un joueur avec une garantie totale. Unai a été très bon dans ce que nous demandons au gardien de but, qui est la continuité dans le jeu, qu’il soit solvable des coups arrêtés, il a eu de la personnalité et très bien. Tout comme Llorente, qui est vue avec confiance ».

Un examen

«Cela m’aide pour les prochains matchs et pour le futur. Ceux qui sont sortis peuvent concourir. On ne spécule pas, on sort pour gagner partout ».

Sergio Ramos

«Malheureusement pour moi en tant qu’entraîneur, il a un plafond, mais ils sont un nombre à la portée des doués. Pas un rhume. C’est un joueur différent et d’un niveau unique ».

Minutes Ramos

“La première chose est de prendre soin du joueur qui a été international avec l’équipe espagnole le plus souvent, en raison du calendrier qu’il a et joue tous les matchs avec son club et de lui donner l’opportunité de continuer à ajouter des sélections internationales, mais pas de générer de bonnes vibrations, de bonnes vibrations dans l’équipe nationale est la même, que Sergio joue encore ou moins ».

Défendre

«Il est évident qu’en seconde période, nous avons eu des déséquilibres de pression. Nous devons reconnaître la difficulté du rival, qui doit très bien subir des pressions. Ils nous ont surpris dans la deuxième partie et cela nous a coûté. Je ne m’inquiète pas pour ces situations ».

Risque

«C’est la difficulté d’être entraîneur. Nous voulons jouer par derrière. Quant à Unai Simón, qui est celui à qui nous avons demandé de jouer par derrière, pour moi, il a été exceptionnel. Il ne le fait pas dans son équipe, mais pour jouer ici, il le doit. Il a généré cette première supériorité dans la première partie ».

Mouvements des grévistes

«La chose logique est que nous associons ce que nous voulons aux meilleurs moments. Dans la première partie, il y a eu d’innombrables passes avec Morata. Aujourd’hui entre les centrales osées et le positionnement nous avons généré cette option pour apparaître beaucoup. C’était une très bonne première partie ».

Milieux

«Je les ai très bien vus. Ils ont très bien interprété ce dont nous avions besoin. Dans certains moments, ce sont eux qui ont attaqué les lignes, ils n’ont pas perdu le ballon, ils ont eu des critères et, même, ils ont atteint un but. Et ce n’était pas facile car devant elle se trouvait la meilleure Hollande que l’on puisse voir aujourd’hui ».

Gayá

“Nous verrons comment cela évolue, mais nous n’excluons pas de faire venir un autre joueur. Nous allons l’apprécier et ce soir nous prendrons la décision ».