A Dubaï ce dimanche 27 décembre, le Prix ​​Globe Soccer, un gala annuel qui vient récompenser le meilleur joueur de la saison, avec Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Robert Lewandowski et Mohamed Salah, parmi les candidats au prix. Il existe également une catégorie pour l’entraîneur et l’agent les plus remarquables, mais cette année, en outre, ces mentions ont été incluses dans la période comprise entre 2000 et 2020. Iker Casillas, Sergio Ramos, Andrés Iniesta et Xavi Hernández font partie des candidats.

Pour clôturer ce 2020, le Prix ​​Globe Soccer célèbre son gala annuel au cours duquel il reconnaît qui a été pour l’association Globe Soccer le meilleur joueur de l’année, ainsi que le meilleur entraîneur et le meilleur agent lors d’une cérémonie organisée à Dubaï. Cette année, en outre, il cherche également à reconnaître le meilleur joueur, entraîneur et club du siècle en jetant un regard sur les dernières années du nouveau millénaire. Parmi les candidats aux différentes catégories, on trouve plusieurs Espagnols.

Sergio Ramos, Iker Casillas, Xavi Hernández et Andrés Iniesta sont répertoriés dans la catégorie des Meilleur joueur de l’étape 2000-2020. Tous les quatre ont joué un rôle très actif dans le grand âge d’or de l’Espagne, avec la réalisation de deux Coupes d’Europe et d’une Coupe du Monde. De plus, ils chérissent de nombreux autres titres avec leurs clubs respectifs pendant cette période.

La liste des candidats qui remporteront le prix de Meilleur joueur du siècle il est assez large et comprend des joueurs retraités et d’autres encore actifs. Parmi les candidats sont David Beckham, Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Kaká, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luis Figo, Luka Modric, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Neymar, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Steven Gerrard, Zlatan Ibrahimovic et Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane, meilleur joueur et meilleur entraîneur

Dans le cas de l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, il peut se vanter d’avoir aspiré à un prix dans deux catégories: Meilleur joueur du siècle et Meilleur entraîneur du siècle, grâce à sa grande carrière en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, tous deux au Real Madrid.

Le Français a remporté sa première Ligue des champions avec le maillot du Real Madrid, ainsi qu’une Ligue, deux Super Coupes d’Espagne, une Intercontinental et la Super Coupe d’Europe. En tant qu’entraîneur, Zidane a marqué l’histoire en remportant trois ligues des champions consécutives à la tête du banc de Santiago Bernabéu.

Vicente Del Bosque et Guardiola se disputent le prix du meilleur entraîneur

Dans la section Meilleur entraîneur du siècle, nous trouvons également deux Espagnols: Vicente Del Bosque et Pep Guardiola. Le premier, il a remporté deux Ligue des champions avec le Real Madrid, en plus de deux ligues et un Intercontinental et avec l’équipe espagnole il a remporté la Coupe du monde et l’Euro 2012.

Dans le cas de Pep Guardila, son stade d’or en tant qu’entraîneur coïncide avec le temps où il a occupé le banc de Barcelone, avec la réalisation de deux Ligue des champions et trois ligues, entre autres. Mais il ajoute également cinq autres ligues nationales avec le Bayern et Manchester City, entre autres titres.

Ils complètent le liste des candidats pour Best Coach 2000-2020: Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Joachim Löw, José Mourinho, Luiz Felipe Scolari, Marcello Lippi et Zinedine Zidane.

En outre, Real Madrid et Barcelone ils aspirent également à être reconnus comme Meilleur club du siècle, une nomination qu’ils partagent avec Al Ahly, le Bayern Munich, la Juventus, Liverpool, Manchester United et le Paris Saint Germain.