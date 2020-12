Sergio Ramos, en match avec le Real Madrid .

Les Espagnoles Sergio Ramos et Thiago Alcántara et l’Argentin Leo Messi sont dans le onze de l’année FIFPro / FIFA, annoncé lors du gala The Best qui se tient virtuellement depuis Zurich.

Les onze choisis par les footballeurs du monde entier sont composés d’Alisson Becker (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Ramos (Real Madrid), Davies (Bayern Munich), Kimmich (Bayern Munich), De Bruyne (Manchester City), Thiago (Bayern Munich / Liverpool), Leo Messi (Barcelone), Lewandowski (Bayern Munich) et Cristiano Ronaldo (Juventus).

“L’une des clés est de toujours garder l’ambition, l’illusion et cette soif de gagner, que même si j’ai beaucoup gagné dans ma carrière, je continue à maintenir “, a déclaré Ramos.” J’aime me remettre à zéro chaque année et repartir de zéro. J’aime rêver, chercher de nouveaux objectifs pour continuer à élargir mon palmarès et à m’améliorer en tant que joueur ”, a déclaré le capitaine du Real Madrid, qui a remercié ses coéquipiers et l’équipe nationale pour leur soutien, d’avoir compris qu’ils sont essentiels pour obtenir ce type de reconnaissance. .