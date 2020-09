Le droitier des Texas Rangers, Kyle Cody, a fait ses débuts dans la ligue majeure à Seattle le 21 août, frappant le côté à la huitième manche d’une défaite de 7-4.

Vendredi soir, Cody retournera à Seattle pour affronter les Mariners lors de son premier départ dans la ligue majeure. Il occupera la place de rotation du All-Star Mike Minor 2019, qui a été envoyé à Oakland Athletics à la date limite des échanges.

«Ça a été assez surréaliste, pour être honnête», a déclaré Cody avant la défaite 8-4 des Rangers à Houston jeudi. “Ce n’était pas vraiment prévu cette année. J’ai été très reconnaissant pour les dominos de se mettre en place. C’est juste une expérience assez incroyable jusqu’à présent.”

Le départ sera le premier de Cody à n’importe quel niveau depuis le 10 juillet 2018, alors qu’il effectuera une mission de rééducation avec les Rangers de la Ligue de l’Arizona au niveau recrue.

La chirurgie de Tommy John a rapidement suivi et Cody, 26 ans, ancien choix de sixième ronde de l’Université du Kentucky, n’a pas lancé de nouveau avant cet été.

“C’était vraiment très difficile au début”, a déclaré Cody. “Être loin de vos coéquipiers normaux et de votre vie normale, être sur la route et tout le reste. C’est quelque chose qui m’a pris beaucoup de temps pour m’habituer.”

Cody (0-0, 0,00 ERA) a fait trois apparitions de relève pour les Rangers, lançant 4 1/3 de manches sans but avec des adversaires frappant juste 0,077 (1 pour 13) contre lui.

Les Rangers ont été balayés dans cette série de trois matchs du 21 au 23 août à Seattle, prolongeant leur séquence de défaites à huit matchs. Ils ont 3-6 depuis, perdant deux des trois à Houston pour ouvrir un voyage de sept matchs qui se termine ce week-end.

Les Mariners sont partis depuis une victoire 2-1 lundi contre les Los Angeles Angels à Anaheim, en Californie. Seattle devait accueillir une série de trois matchs en milieu de semaine contre les Oakland Athletics, mais cela a été reporté après un COVID-19 positif. test dans l’organisation des A le week-end dernier.

Le gaucher Yusei Kikuchi (1-2, 6,12) s’apprête à prendre le tertre vendredi pour Seattle. Il a débuté deux fois contre les Rangers la saison dernière en tant que recrue, avec une fiche de 1-0 avec une MPM de 4,50.

Kikuchi vient de remporter sa première victoire de la saison, le 27 août à San Diego, au cours de laquelle il a disputé cinq manches et accordé trois points sur sept coups sûrs sans but et six retraits au bâton.

Le directeur général des Mariners, Jerry Dipoto, était également actif à la date limite des échanges du 31 août, envoyant le receveur Austin Nola et les releveurs Austin Adams, Dan Altavilla et Taylor Williams à San Diego dans une paire d’ententes. De plus, le droitier Taijuan Walker a été distribué à Toronto le 27 août.

Le receveur Luis Torrens et le joueur de champ intérieur Ty France, tous deux originaires des Padres, devraient être en uniforme pour Seattle vendredi.

Le prospect Outfield Taylor Trammell, la clé de l’accord pour la reconstruction des Mariners, a été envoyé sur le site d’entraînement alternatif de l’équipe à Tacoma, Washington.

“Nous sommes une équipe jeune et j’ai joué avec et contre certains des gars de cette équipe”, a déclaré Trammell lors d’un appel vidéo mercredi. “L’énergie s’intègre bien avec moi. C’est une bonne opportunité pour moi de sortir et de jouer, d’être moi-même et de ne pas m’inquiéter d’autre que de jouer à mon jeu et de contribuer autant que je peux.”

