La saga de “Rapides et furieux” touche à sa fin. Mai est le mois choisi pour la première de son tant attendu «F9», un film qui commencera la clôture de l’histoire principale. Et pour arriver à ses derniers chapitres, la franchise doit prendre des décisions importantes. Sera-ce la fin de “Fast and Furious”? Ou y aura-t-il plus de films dérivés? Nous en avons déjà vu un («Hobbs & Shaw») alors peut-être que des surprises nous attendent.

Après son spin-off, la franchise ne se limite plus aux films principaux, ce qui ouvre un monde de possibilités. Et les bons spin-offs sont l’une des choses que les fans veulent avant la fin de la série. Tout au long de toutes ces années, “The Fast and the Furious” a montré qu’il a une longue liste de personnages intéressants qui peuvent être exploités, même après la fin de l’histoire originale. En fait, . a fait une liste de certains qui devraient être pris en compte. Voici les 10 personnages de la célèbre «Fast Saga» qui méritent leur propre histoire.

DIX PERSONNAGES DE «FAST AND FURIOUS» QUI MÉRITENT LEUR PROPRE SPIN-OFF

10. Carter Verone

Carter Verone n’était peut-être pas le méchant le plus intelligent de la série, mais il en était un avec plus de caractéristiques. L’acteur Cole Hauser était plus un ennemi de style Bond qu’autre chose.

Il n’y aurait rien de mieux qu’un film de type Scarface dans le monde de “Fast and Furious”. L’antagoniste a même promis qu’il se vengerait à la fin de «2 Fast 2 Furious», mais cela ne s’est pas encore produit.

Cole Hauser a joué Carter Verone dans “Fast and Furious 2” (Photo: Universal Pictures)

9. Léon et Jesse

Il n’a jamais été clair dans l’histoire ce qui est arrivé à Jesse après que Johnny Tran et son équipe l’ont abattu, bien que l’on laisse entendre qu’il est mort. Cependant, ce que «Fast and Furious» a clairement montré dès le début, c’est que s’il n’y a pas de corps, il n’y a pas de mort. En fait, nous l’avons déjà vu revenir d’entre les morts dans certains de ses films.

Leon et Jesse étaient deux personnages du film original qui se concentraient principalement sur les voitures, mais ils avaient également un lien qui les conduisait généralement à se moquer de Brian O’Conner (Paul Walker). Il n’y a pas de rancune entre eux, et une véritable “ bromance ” jouée alors qu’ils parlent de suralimentateurs serait un délice pour les fans.

8. Leo et Santos

Leo et Santos n’ont pas été respectés dans la série. Ils sont apparus pour la première fois sur «Fast & Furious», puis ont été recrutés dans l’équipe de braquage de Dom et Brian sur «Fast 5», la dernière chose que les fans ont vue était quand ils pariaient tous leurs millions à la roulette, puis perdaient.

Ils ont eu un caméo extrêmement bref dans “Fate of the Furious”, mais à part ça, rien. Ils méritent totalement leur propre film, même s’ils sont fondamentalement une version inférieure de Tej et Roman, ce serait divertissant.

Don Omar et Tego Calderon sont apparus dans «Fast & Furious» et ont ensuite été recrutés dans l’équipe de braquage de Dom et Brian dans «Fast 5» (Photo: Universal Pictures)

7. Suki, Julius, Slap Jack et Jimmy

“2 Fast 2 Furious” a vu une variété de personnages amusants, de la façon dont ils s’habillent à la façon dont ils conçoivent leurs voitures. Le film était plus drôle qu’autre chose, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Un film dérivé avec ce genre de ton et plein de personnages amusants qui peuvent être identifiés par leurs voitures trop personnalisées serait génial. Et ce serait rafraîchissant de voir un film dans la franchise où il n’y a pas beaucoup de vies en jeu avec la fin du monde imminente.

6. Roman et Tej

Tej et Roman ont beaucoup de chimie et puisque mettre deux personnages ensemble pour former un film semble être la voie à suivre dans la saga, il n’y a pas deux personnages plus adaptés au format que ceux-ci.

Entre les deux, ce serait une comédie presque absolue.

Un film de Roman et Tej serait une comédie quasi absolue (Photo: Universal Pictures)

5. Sean (et Twinkie)

Avec Sean devenant le roi de la dérive à la fin de «Tokyo Drift», c’est l’une des histoires qui n’a jamais été résolue, et c’est une histoire que les fans veulent qu’il continue.

Twinkie, partenaire de Sean, et son «Toyota Hulk» pourraient également apparaître. Non seulement cela, mais le retour de toute l’équipe de tournage serait un spectacle incroyable, car tout le monde (sauf Han) a été exclu de toute l’histoire.

4. Mia, Letty, Neela

“Fast & Furious” a déjà un ensemble intéressant et unique de personnages féminins hautement qualifiés, prêts pour un film exclusivement féminin.

Mia, Letty et même Neela de «Tokyo Drift» pourraient vivre leur propre aventure, d’autant plus que pour la plupart, très peu ont été utilisées.

Mia, Letty et même Neela de «Tokyo Drift» pourraient vivre leur propre aventure (Photo: Universal Pictures)

3. Les Shaw

Oui, Deckard Shaw avait déjà un spin-off et, même s’il était au mieux irrégulier, cela montrait du potentiel et prouvait que le personnage fonctionnait mieux en dehors de l’histoire principale.

Le méchant de «Fast & Furious 6» n’était autre que le frère de Shaw, joué par Luke Evans, et un spin-off de ceux-ci travaillant ensemble ou en désaccord ferait un autre film de poursuite solide.

2. M. Personne

M. Nobody est un mystère et ses antécédents restent inquiétants, mais une chose est sûre, il a eu une longue et riche carrière de vaincre les seigneurs du crime clandestin avec ses incroyables gadgets.

Et en plus d’être l’un des personnages que les fans veulent ramener, le personnage est joué par Kurt Russell, et s’il y a l’un de ces acteurs qui peut porter son propre film dérivé, c’est lui.

1. Romain

Les fans ont eu beaucoup de trame de fond de Roman sur «2 Fast 2 Furious», ce qui a instantanément fait de lui un personnage intéressant, et il serait fascinant de voir comment il s’est retrouvé assigné à résidence et a couru dans le derby de démolition.

Comment s’est passé votre séjour en prison? Comment s’est passée ton éducation avec Brian? Tous ces éléments seraient les récits les plus intéressants de tous les retombées, et Tyrese Gibson a totalement gagné son propre film à ce stade.

Les fans ont découvert l’histoire de Roman dans «2 Fast 2 Furious», ce qui en a instantanément fait un personnage intéressant (Photo: Universal Pictures)