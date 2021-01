Après huit films de “Rapides et furieux»(« Fast and Furious »dans sa langue d’origine), il est inévitable que certains personnages secondaires soient oubliés. L’un d’eux est Jesse, un membre original de l’équipe de Dominic Toretto (Vin Diesel) joué par Chad Lindberg dans le premier film de la saga populaire.

Jesse était le mécanicien de l’équipe de Dom. Après avoir aidé Brian O’Conner (Paul Walker) à réparer une voiture, Jesse a décidé de rejoindre Race Wars et de parier sur la Volkswagen Jetta de son père, mais a perdu contre Johnny Tran (Rick Yune). .

Après sa défaite, Jesse s’est échappé avec le véhicule, cependant, Tran a réussi à le retrouver et l’a tué de plusieurs coups près de la maison de Toretto. C’était la fin du personnage dans “Rapides et furieux», Mais qu’est-il arrivé à l’acteur Tchad Lindberg?

Voici à quoi ressemble actuellement Chad Lindberg (Photo: Instagram / Chad Lindberg)

QU’EST-IL ARRIVÉ À TCHAD LINDBERG?

Après sa participation à “The Fast and the Furious”, il est apparu dans plusieurs films tels que “The rookie” (2002), “The last samurai” (2003), “The Failure” (2003), “National Lampoon’s Adam & Eve” ( 2005), “Punk Love” 2006), “Once Fallen” (2010) et “I Spit on Your Grave”, le remake du film de 1978.

Il est également apparu dans le rôle récurrent de Chad Willingham dans la série «CSI: New York» et comme Ash dans «Surnaturel». En 2011, il a participé à «My Big Break», un documentaire de Tony Zierra qui suit les débuts de Lindberg, Wes Bentley, Brad Rowe et Greg Fawcett.

Chad Lindberg a joué Ash dans “Supernatural” (Photo: The CW)

Dans la série “Cold Case” (2004) il a joué Johnny, dans “Sons of Anarchy” (2009) il a donné vie à Meth Dealer, dans “Once Fallen” (2010) il a joué Beat, dans “The Cape” (2011) il a joué Hicks, tandis que dans “Criminal Minds” (2011), il était Tony dans l’une des hallucinations.

Dans les années récentes, Tchad Lindberg Il a également fait partie de productions telles que «Weeds» (2012), «Ghost Adventures» (2012), «Rise of the Zombies» (2012), «Ghost Stalkers» (2014), «Midnight Rider» (2014), «Major Crimes »(2014),« Agents of SHIELD »(2015),« Security »(2017) et« Four Good Days »(2020).

Chad Lindberg se prépare pour une récente audition zoom (Photo: Instagram / Chad Lindberg)