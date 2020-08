En entrant dans les dernières semaines de draft de football fantastique avant la saison 2020 de la NFL, la position moyenne du draft (ADP) peut commencer à fluctuer énormément pour certains joueurs. Sans les jeux de pré-saison, les meilleurs rédacteurs doivent passer par les rapports Twitter des rédacteurs de battements sur les répétitions et les faits saillants. Quoi qu’il en soit, de petites nouvelles ont des joueurs comme Kareem Hunt et Rob Gronkowski qui montent et descendent des tableaux ADP.

Avec les joueurs en mouvement dans ADP, c’est maintenant le moment où les valeurs commencent à se présenter. Les dormeurs et les bustes ont souvent plus à voir avec l’endroit où les joueurs sont repêchés que leur production brute. La plupart des statistiques sont précieuses au bon prix, c’est pourquoi Fantasy Alarm a examiné quels joueurs montaient et baissaient pour voir qui vous devriez draft.

Projet de simulation de football fantastique: Risers ADP

Voler des planches de draft cette semaine est Antonio Gibson. Avec la sortie de Derrius Guice, l’âge d’Adrian Peterson, le manque d’enthousiasme pour Peyton Barber et la santé douteuse de Bryce Love, Gibson est le chouchou de l’arrière-pays de Washington. La question est: Gibson est-il un porteur de ballon viable de la NFL? Il n’a couru le ballon que 33 fois en 2019 à Memphis et a réussi un total de 71 touches en 14 matchs. Malgré cela, il a eu 12 touchés et une moyenne de 15,5 verges par touche. Il est athlétique, mais je ne sais pas si son ADP de 125 au cours des deux dernières semaines est justifié. C’est un choix à haut risque / récompense au 11e tour, et il est parti dès la fin du septième tour.

Philip LindsayL ‘ADP est de 103 depuis le 1er août. Lindsay a joué en tant que meilleur arrière pour les Broncos et pourrait être appelé à nouveau alors que Melvin Gordon s’est blessé aux côtes jeudi. L’importance de la blessure est inconnue pour le moment. Nous avons un peu de temps avant le début de la saison pour que Gordon soit en bonne santé, mais ces blessures aux côtes peuvent persister. Une chose que nous savons, c’est que l’action de Lindsay augmentera rapidement si Gordon manquera du temps.

Kareem Hunt a été repêché très tôt malgré le fait que Nick Chubb soit l’un des porteurs de ballon les plus talentueux de la ligue. Beaucoup considèrent Hunt non seulement comme une menotte mais comme un RB viable dans les ligues PPR. Hunt est en cours de repêchage devant Ronald Jones et Jordan Howard, tous deux considérés comme les meilleurs RB de leurs équipes respectives. Il a déjà progressé d’environ un demi-tour depuis le début du mois d’août, et avec la commotion cérébrale de Chubb, attendez-vous à ce que cela augmente un peu plus. Il est passé d’un ADP de 57 à 51 la semaine dernière. C’est un prix élevé à payer pour une sauvegarde / troisième en arrière, mais sa production de la dernière moitié de la saison dernière laisse penser qu’il vaut le prix.

Pour en revenir à mai, lorsque les Packers n’avaient pas rédigé de receveur large, la question était: qui sera le receveur n ° 2 aux côtés de Davante Adams? Ils ont signé Devin Funchess en avril, mais il s’est retiré. Avec le début du camp et avant que la presse ne soit informée de garder les lèvres scellées sur ce qui se passait dans le camp, Allen Lazard est devenu le favori pour prendre la deuxième place en face d’Adams. Son ADP est passé de 180 à 158 au cours des trois dernières semaines, sautant près de trois rounds. Il est toujours au 14e tour, mais cela pourrait être une bonne affaire en retard lorsque vous cherchez à obtenir un receveur large vers la fin du repêchage.

Projet de simulation de football fantastique: ADP Fallers

Peter King a récemment rapporté que Rob Gronkowski peut finir troisième en TE snaps derrière OJ Howard et Cameron Brate. Garder Gronk en bonne santé devrait être une priorité pour les Bucs cette année. Après une année 2018 marquée par les blessures et un an de congé en 19, Gronk semble en bonne santé et prêt à partir. Depuis le rapport de King, Gronk a chuté d’un demi-tour sur huit brouillons NFFC de 115 à 121. Avec son temps de jeu une question, devrait-il être considéré comme un TE 1 bas de gamme? Avec des joueurs comme Jonnu Smith, Noah Fant, Blake Jarwin et Jack Doyle disponibles en même temps, est-il logique de prendre Gronk comme TE de départ?

Ke’Shawn Vaughn continue de baisser encore plus les projets de tableaux après avoir signalé qu’il était paresseux. Jeff Kerr de CBSSports.com a rapporté que Bruce Arians a déclaré que Vaughn ne serait probablement qu’un joueur de retour lors de l’ouverture de la saison. Ce type de nouvelles n’est pas bon pour son projet de stock. Vaughn était le premier choix des Buccaneers au repêchage cette année, donc ils l’aiment évidemment et sentent qu’ils avaient besoin d’un RB. Son ADP est passé de 94 à 114 au cours des deux dernières semaines. À un moment donné, il peut devenir une bonne affaire, alors soyez patient et peut-être qu’il tombera vers vous au bon endroit.

Lorsque Internet montre la nouvelle recrue brillante fonçant sur les défenseurs à l’entraînement, il n’est pas surprenant qu’il se lève et que sa concurrence pour les clichés tombe. Au cours de la semaine dernière, nous avons vu Marlon Mack prendre un coup demi-rond à son ADP alors que Jonathan Taylor continue d’impressionner au camp. Kevin Hickey de Coltswire rapporte que Mack voit le plus de représentants avec l’attaque de la première équipe, mais cela n’atténue pas le facteur wow des représentants de Taylor. Comme pour la plupart des recrues, en particulier avec la pré-saison inhabituelle de 2020, il leur faudra peut-être un peu de temps pour casser la programmation. Les propriétaires de fantaisie montrent maintenant qu’ils pensent que le crack peut se développer encore plus tôt que prévu.