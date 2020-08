Une autre semaine s’est écoulée et nous sommes plus près du début de la saison NFL. Plus important encore, pour les joueurs de football Fantasy, nous sommes au milieu de la saison de repêchage, et garder un œil sur l’ADP des joueurs peut faire ou défaire une saison. Qui fait monter et descendre les tableaux de repêchage cette semaine?

N’oubliez pas de vérifier les dates sur les données ADP que vous suivez. Les données du début de la saison de repêchage peuvent être trompeuses et vous amener à prendre quelqu’un trop tôt ou à les manquer. Toutes les moyennes ADP sont tirées du NFFC en comparant la période du 01/05/20 au 19/08/20 et du 20/08/20 au 27/08/20.

PLUS DE FANTASY ALARM: Draft Guide | Forfait NFL ultime

DOMINEZ VOTRE PROJET: Aide-mémoire Ultimate 2020

Projet de simulation de football fantastique: Risers ADP

Les Eagles ont été critiqués par leurs fans lorsqu’ils sont passés à Justin Jefferson et ont pris Jalen Reagor au premier tour du repêchage 2020. Reagor a été impressionnant au camp et cherche à être une cible majeure de Carson Wentz. Les Eagles ont disputé les derniers matchs de la saison en 2019 avec des receveurs qui n’étaient pas sur les listes de la NFL pendant la majeure partie de l’année. Reagor est une mise à niveau majeure et avec les rapports élogieux hors du camp, son ADP augmente. Au cours de la semaine dernière, son ADP est de 114,32, contre 133,56. Maintenant, un choix de 10e ronde, vous devez sortir votre portefeuille un peu plus tôt pour voler avec cet Eagle.

Chaque année, lorsque son nom apparaît et que c’est à vous de rédiger, vous vous demandez: «Est-ce que ce sera l’année où il restera en bonne santé?» Will Fuller V est l’enfant de l’affiche des blessures pérennes. Son ADP est passé de 82,47 à 71,17 avec l’espoir d’une saison saine. Quelle est la raison de l’optimisme? Cela ne peut être que de l’espoir car il n’y a pas eu de nouvelles majeures en dehors du camp des Texans. La perte de DeAndre Hopkins a ajouté au lustre de Fuller, mais Brandin Cooks peut avoir quelque chose à dire à ce sujet. Fuller est un joueur explosif, mais rappelez-vous que près de la moitié de ses points en 2019 sont venus en un seul match. Même lorsqu’il était «en bonne santé», il n’a eu aucun touché dans aucun autre match. Emmenez-le à la fin du sixième tour à vos risques et périls.

Les Falcons ont laissé partir Austin Hooper et ont acquis Hayden Hurst pour le remplacer. Hurst a le potentiel d’être parmi les cinq meilleurs TE cette année, mais il pourrait être limité en raison du duo de Julio Jones et Calvin Ridley. Les footballeurs Fantasy ont augmenté les enjeux au cours de la semaine dernière en prenant Hurst au huitième tour à 87,11, le faisant passer d’un ADP de 105,6. C’est un grand saut, mais on s’attend à ce que Hurst ait une grande année à Atlanta. Il est considéré comme le sixième TE au classement général avec un ADP similaire à Evan Engram et à son historique de blessures et à Tyler Higbee et aux questions entourant son évasion en 2019. C’est le triangle des Bermudes de prendre un TE. Volez indemne jusqu’aux tropiques ou écrasez-vous et brûlez.

PLUS DE FANTASY ALARM: Draft Guide | Forfait NFL ultime

Projet de simulation de football fantastique: ADP Fallers

C’est peut-être une tendance que nous constatons chaque année, mais en regardant l’ADP de la semaine dernière, j’ai remarqué que tous les 10 meilleurs QB est tombé. Les rédacteurs «tombent-ils amoureux» du poste au début de la saison de repêchage? Se rendent-ils compte que prendre un QB tôt dans une ligue à un QB peut être préjudiciable à la construction de la liste? Ont-ils vu qu’ils peuvent obtenir quelqu’un comme Matthew Stafford, qui pourrait être un des cinq premiers QB s’il est en bonne santé, à la fin du 10e tour? Attendre un QB dans une ligue à un QB est le mantra de nombreux «experts». Vous pouvez avoir un repêchage réussi en prenant un Mahomes ou un Jackson tôt, mais vous devez prendre deux porteurs de ballon dans les deux à trois premiers tours pour le réussir, car la profondeur à WR vous permet de le faire. Voici quelques-unes des baisses d’ADP pour les dix premiers: Mahomes 17,03 à 20,94, Jackson 16,64 à 21,06, Murray 56,03 à 66,92, Allen 86,58 à 95,71 et Wentz 88,66 à 97,37. Tout le monde a ses objectifs et ses points forts pour prendre un QB, mais cela peut vous aider à savoir que vous pouvez attendre un peu plus longtemps pour avoir votre gars.

Ce n’est pas une énorme baisse mais c’est toujours déroutant. Nick Chubb a eu son ADP de 15 à 17,86 la semaine dernière. J’ai vu que quelqu’un dans une ligue NFFC à enjeux élevés avait à la fois Alvin Kamara et Nick Chubb et je ne pouvais pas comprendre comment ils avaient les deux. Le déclin de l’ADP de Chubb est la réponse alors qu’il a pris Chubb 21e au classement général. L’histoire d’amour avec Kareem Hunt est la cause la plus probable de la chute de Chubb. Chubb est l’un des demi-offensifs les plus talentueux de la NFL et pourrait potentiellement mener la ligue à la course. C’est aux Browns de l’utiliser suffisamment et de ne pas succomber à l’attrait de la troisième baisse de productivité de Hunt. Si vous pouvez obtenir Chubb aussi tard dans le deuxième tour, vous obtenez un talent à une bonne affaire.

Si vous avez vu la vidéo de David Montgomery blessant son aine, vous saurez pourquoi son ADP tombera dans les deux prochaines semaines. C’est une blessure qui peut guérir en deux à quatre semaines, mais qui est également susceptible de persister s’il revient trop tôt. Dans l’attente de lui manquer au moins quatre matchs et peut-être plus, son stock va chuter. Son ADP est passé de 49,28 à 52,02 la semaine dernière, mais cela ne reflète pas encore tout l’impact de sa blessure. Je m’attends à ce qu’il prenne du retard sur des joueurs comme Raheem Mostert, Cam Akers, Mark Ingram et Ronald Jones, qui étaient tous repêchés après lui. Si vous pouvez obtenir Montgomery comme RB4 ou plus tard, il peut éventuellement vous aider plus tard dans la saison.