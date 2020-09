Il y a eu beaucoup de mouvement dans la position de repêchage moyenne du football fantastique (ADP) au cours de la semaine dernière alors que les rédacteurs réagissent aux mouvements effectués dans la NFL. La semaine prochaine verra beaucoup de brouillons d’action, alors prenez note de toutes les transactions avant de recruter cette équipe gagnante. Jetons un coup d’œil à certains des élévateurs et des descendants importants de l’ADP, tels que les RB recrues Zack Moss et D’Andrew Swift, et s’ils pourraient être des dormeurs potentiels ou un battage médiatique trop cher.

N’oubliez pas de vérifier les dates sur les données ADP que vous suivez. Les données du début de la saison de repêchage peuvent être trompeuses et vous amener à prendre quelqu’un trop tôt ou à les manquer. Toutes les moyennes ADP sont tirées du NFFC en comparant la période du 01/05/20 au 26/08/20 et du 27/08/20 au 02/09/20.

PLUS DE FANTASY ALARM: Draft Guide | Forfait NFL ultime

DOMINEZ VOTRE PROJET: Aide-mémoire Ultimate 2020

Projet de simulation de football fantastique: Risers ADP

Ryquell Armstead, Devine Ogizbo, Chris Thompson, RB, Jaguars

Avec la sortie de Leonard Fournette, le trio de Ryquell Armstead, Chris Thompson et Devine Ozigbo ont tous vu leur ADP augmenter rapidement. La spéculation est celle d’un comité, mais Armstead tient la tête. Armstead cette semaine est passé à 104,5 contre 186 (le premier étant 52e); Thompson 136,4 de 211; et Ozigbo 296 à 200. Certains resteront à l’écart car cela place ce champ arrière dans le territoire des Patriots, mais ceux qui les ont rédigés plus tôt dans les ébauches sont prêts à en récolter les fruits.

Zack Moss, RB, projets de loi

Lorsque Moss a été repêché en avril, on s’attendait à ce qu’il épelle Devin Singletary et éventuellement à la ligne de but. Avec des rapports selon lesquels Singletary aurait contracté un cas de «fumbléite», Moss a fait un grand pas en avant au sein de l’ADP. Son ADP global depuis février est de 113, mais la semaine dernière, il est passé à 83. Si vous vous attendiez à le faire entrer dans le 10ème tour, vous devez le faire dès maintenant au 7. S’il prend le relais pour Singletary, il sera un RB3 / 4 fort, sinon, vous payez trop cher à ce prix.

Joshua Kelley, RB, chargeurs

Kelley était un choix de quatrième ronde dans le repêchage 2020 de l’UCLA et devait rivaliser avec Justin Jackson pour soutenir Austin Ekeler. Selon les rapports du camp des Chargers, Kelley s’entraîne avec la première équipe sur des exercices sur la ligne de but. Il a apparemment non seulement battu Jackson, mais pourrait même voler quelques touches à Ekeler. Son ADP est passé à 162 la semaine dernière et est actuellement en cours de rédaction avant Jackson. En tant que sélection de 14e ronde, Kelley peut ajouter de la profondeur à votre position de RB et être un remplaçant viable d’une semaine de congé / blessure.

Preston Williams, WR, dauphins

Williams a raté une partie importante de la saison l’année dernière après avoir déchiré son ACL. Récupéré, il a impressionné ceux qui regardent à Miami. Les propriétaires de football fantastique le remarquent et l’ont fait grimper de près de deux tours la semaine dernière. Dans le NFFC, il est parti dès la 86e avec un ADP de 121. Il pourrait potentiellement surpasser DeVante Parker, qui est repêché cinq tours plus tôt.

PLUS DE FANTASY ALARM: Draft Guide | Forfait NFL ultime

Projet de simulation de football fantastique: ADP Fallers

Carson Wentz, QB, Eagles

La semaine dernière, j’ai signalé que tous les 10 premiers QB chutaient en ADP. Wentz continue de s’effondrer alors que sa ligne offensive a pris un autre coup perdu le LT Andre Dillard, et le WR Jalen Reagor devrait rater le premier mois en raison d’une blessure à l’épaule. De 8 / 20-27 l’ADP de Wentz était de 96,9 et il est tombé à 107,7 la semaine dernière. Les Eagles et Wentz ont surmonté une tonne de blessures la saison dernière à leur corps WR et, parfois, à leur OL. Cela pourrait être une opportunité d’achat à Philadelphie.

D’Andre Swift, RB, Lions

Swift est la recrue annoncée des Lions de Géorgie. Il devrait concurrencer Kerryon Johnson pour le rôle de RB1, mais une blessure à la jambe l’a mis à l’écart pendant près de deux semaines. Cela a conduit à sa chute du comité de rédaction. Cela a été difficile pour les recrues cette saison en raison du manque d’OTA et de matchs de pré-saison, mais manquer deux semaines de camp d’entraînement pourrait faire reculer Swift un peu dans la rotation. Il a reculé de presque un tour de 52 à 61. C’est beaucoup de capital de repêchage sur une recrue blessée. Prenez à vos risques et périls.

Mike Williams, WR, chargeurs

Williams a le talent pour être un premier WR dans la NFL mais n’a pas produit sur une base cohérente. Maintenant, avec une blessure à l’épaule qui s’attend à le mettre à l’écart pendant au moins la première semaine, c’est quelqu’un qui est ciblé comme un choix de profondeur de fin de ronde. Avec Philip Rivers à Indianapolis et Tyrod Taylor prenant le relais, la valeur de Williams a chuté. Il a perdu 10 places au cours de la semaine dernière par rapport à la saison de repêchage complète passant de 125 à 135. Justin Jefferson et Golden Tate sont deux WR qui sont dans la même gamme ADP et peuvent être plus dignes de votre choix à ce moment-là dans le Brouillon.