Bouche a présenté ce lundi le premier rapport sur la manière dont le club a accueilli ce conseil d’administration. Dans celui-ci, différentes anomalies trouvées par la nouvelle conduction sont passées en revue. Il se compose d’une vidéo de 36 minutes et d’un fichier PDF de 28 pages. Ce n’est pas un rapport définitif. Par ailleurs, en clôture, le «Xeneize» prévient que «dans les prochains jours il déposera les plaintes correspondantes dans le cadre des irrégularités qui méritent d’être examinées par la justice».

La plainte commence par le titre: «Une situation financière déguisée». << Boca a avancé la collecte de 13 millions d'euros de documents pour les laissez-passer de Darío Benedetto et Nahitan Nandez. Tout cet argent, qui en réalité devait être collecté plus tard, a non seulement dé-financé la gestion 2020, mais est également devenu une partie d'un Solde de trésorerie favorable qui, autrement, aurait abouti à une dette de près de 10 millions de dollars. Ainsi, l'ancien conseil d'administration a remis le club avec un solde généré par la collecte de fonds qu'il n'avait PAS le droit de recevoir au sein de sa direction >> , informe.

Visez ensuite Daniel Angelici. << Avant la fin de son mandat, le Conseil d'administration sortant devait présenter un solde de coupure pour montrer l'équilibre final. Ce processus est essentiel car, selon les statuts du club, un président doit répondre avec ses propres actifs à la perte de ressources financières. En temps voulu, le CD actuel a envoyé une lettre documentaire à l'ancien président Daniel Angelici demandant la présentation de son bilan judiciaire. En plus de ne pas le présenter, il a répondu par un autre document comprenant des attaques et des menaces contre les dirigeants actuels », at-il annoncé.

Ensuite, il fait référence à «la dette millionnaire qui apparaît dans la Justice mais pas dans le bilan». “L’ancien conseil d’administration du club n’a jamais inclus dans sa dernière clôture une dette de plus de 90 millions de pesos, le produit des intérêts non payés à la société Corporación Sur SE., Pour l’achat d’un terrain à Casa Amarilla. Cette dette a été reconnue par l’institution comme en témoigne une action en justice initiée par Boca auprès de la South Corporation -qui a exigé le recouvrement de l’argent-, où l’institution demande la fin de l’obligation de payer des intérêts », rapporte-t-il.

Puis, il note: «Les travaux de la propriété Ezeiza commencent par un processus d’appel d’offres comportant de nombreuses faiblesses. La documentation fournie par le club à coter était extrêmement pauvre, donc soumise à des montants supplémentaires, qui apparaissaient à grande échelle. Au cours des travaux, les travaux ont été interrompus, le redémarrage a entraîné une dépense très élevée et a fini par coûter près de quatre fois plus qu’il n’était initialement prévu. Le budget initial a atteint 73 millions de pesos. Le coût final a largement dépassé 280 millions. Parmi les multiples lacunes , des problèmes de construction majeurs se détachent dans le bâtiment principal en raison du manque de joints de dilatation, des fissures et des pannes dans le secteur administratif, des problèmes dans le système de chauffage des vestiaires et du manque d’installation d’eau chaude dans les locaux, entre autres déficiences .

Pour sa part, il évoque un «drainage des inexpérimentés» qui a coûté 35 millions de pesos, soit le double du montant initial. Par ailleurs, “des travaux avec de graves problèmes de construction” sur lesquels il mentionne que “les honoraires professionnels payés par le club sont frappants. Les travaux au total ont atteint 61 millions de pesos”.

En attendant, mentionnez un “Externalisation suspecte à la Casa Amarilla”. «Le club, avec son propre personnel, avait déjà repris le projet et la direction des travaux à Casa Amarilla. Du coup, il y a eu un changement de sorte qu’un tiers a été payé pour des tâches de gestion, de gestion et de coordination des travaux sans nécessité. Les frais de projet et de gestion, qui ne correspondaient pas, ont fini par être facturés au nom de la société sous contrat, qui a fini par signer les plans de présentation municipaux. Le montant investi, pour la construction de la Boca Social Foundation et de La Casa del Socio à 93 millions de pesos », analyse.

À un autre moment, intitulé “ce que l’eau a emporté”, parle de travaux sur le terrain de jeu qui n’ont pas fonctionné. «Pour la rénovation du terrain de jeu de La Bombonera, la somme de 580 000 dollars a été versée pour un travail qui n’a pas permis d’empêcher le terrain de continuer à être inondé, comme on a pu le constater lors d’importants matches de Copa Libertadores et de Première Division. les travaux doivent être refaits par la direction actuelle, avec une dépense supplémentaire pour l’institution », explique-t-il.

Puis mentionnez un “travaux qui coûtent deux fois plus cher, sans comparaison ni demande de prix”. << Pour la construction initiale d'un secteur de l'usine administrative du stade, un total de 13 millions de pesos avait été budgété. Cependant, au-delà de ce calcul initial, le club a fini par payer presque le double de ce montant: environ 23 Au-delà de cette erreur de calcul, il est frappant qu'il s'agisse d'un achat direct qui n'a pas compté, comme établi par les mécanismes du club, avec des demandes de prix antérieures ou comparatives », indique le rapport.

Pour sa part, fait référence à des “euros volés par des hackers” pour le pass de Leandro Paredes. “En assumant la nouvelle commission, il a constaté une pénurie de liquidités de 519 milliers d’euros, produit du premier versement d’une dette du PSG auprès de l’institution pour l’activation du mécanisme de solidarité dans le passage de Leandro Paredes du Zenit à Paris Saint. Germain. Le club français a déclaré avoir transféré le montant sur le compte de Bouche en 2019, mais l’argent n’est jamais arrivé, car un groupe de pirates a intercepté le paiement et l’a détourné vers leur propre compte. Après des démarches de collecte initiées devant les Français, qui en 2019 avaient systématiquement échoué, enfin Bouche il a réussi à convaincre le PSG de reprendre le paiement d’un demi-million d’euros », dit-il.

Plus tard, il fait référence à un “Plus-value suspecte due à un laissez-passer inexistant” en relation avec Cristian Pavón. “Lorsque Cristian Pavón est arrivé au club, en 2014, Boca et Talleres s’étaient mis d’accord sur une plus-value en cas de transfert de nouveau du joueur. Cependant, entre août et décembre 2018, sans justification ni raisons apparentes, Talleres a été payé, à l’avance, la somme de 2 500 000 dollars EU sans que la vente du joueur ne se soit concrétisée. L’obligation n’était pas exécutoire puisque, comme indiqué, elle n’opérait qu’en cas de vente ultérieure. Dommage patrimonial absolument injustifié à Boca “, plainte.

Finalement, le rapport fait référence à un “intermédiaire fantôme de près d’un million d’euros” dans le transfert de Darío Benedetto: “Le 30 octobre 2019, pratiquement trois mois après la finalisation de la vente du joueur Darío Benedetto à l’Olympique de Marseille en France, Boca a signé un contrat d’intermédiation sur cette opération avec une société basée aux Pays-Bas: Essel Sports Managements BV Là, a payé une commission de 830 mille

euros. Aucun instrument n’a été trouvé reflétant l’activité de ladite société ou la preuve de l’intervention de l’agence présumée dans le fonctionnement du joueur. “