Tout est sur la table pour les Raptors et la justice sociale, y compris le boycott du premier match de leur série contre les Celtics.

Les joueurs des Raptors, Fred VanVleet et Norm Powell, ont déclaré lundi que l’équipe envisageait de se retirer du match éliminatoire NBA de jeudi contre Boston, le premier match de leur série au deuxième tour des séries éliminatoires, à la suite de la fusillade policière de Jacob Blake le août 23.

Norm Powell et Fred VanVleet ont tous deux déclaré qu’il y avait eu des conversations sur le boycott. Il y a de la frustration que les messages ne passent pas. – Kayla Gray (@Kayla_Grey) 25 août 2020

Jay Williams d’ESPN a suivi avec la star de Toronto Kyle Lowry, et rapporte que l’équipe «explore tout et n’importe quoi» en ce qui concerne la justice sociale et envoie un message à la ligue.

Avant le redémarrage de la saison NBA, des factions de joueurs se sont opposées à saisir le tribunal, affirmant que la décision de jouer pourrait nuire à l’attention et aux protestations des injustices raciales à l’échelle nationale dans la mort d’Ahmaud Arbery, Breonna Taylor et George. Floyd.

VanVleet a également précisé que les Raptors laissent toutes les options disponibles sur la table lorsqu’il s’agit d’envoyer un message de justice sociale à la NBA et au reste du pays. VanVleet a pris la parole mardi, mais n’a répondu à aucune question concernant le basket-ball pendant sa disponibilité médiatique.

Voici la citation complète de Fred VanVleet lorsque je l’ai interrogé aujourd’hui sur la possibilité d’un boycott à la suite du tournage de Jakob Blake: pic.twitter.com/DQWvydEM58 – Michael Grange (@michaelgrange) 25 août 2020

VanVleet: “Qu’est-ce que nous sommes prêts à abandonner? Est-ce que nous nous fâchons réellement de ce qui se passe?” Fred et Norm Powell ont déclaré que l’équipe s’était réunie ce matin et qu’un éventuel boycott des jeux avait été discuté, que le message Black Lives Matter, etc. ne suffisait pas. – Josh Lewenberg (@ JLew1050) 25 août 2020

Alors que la NBA a permis aux joueurs de partager des messages de justice sociale sur leurs maillots et a inclus le lettrage «Black Lives Matter» sur son terrain à Orlando, certains critiques considèrent que la NBA a coopté les protestations des joueurs pour les rendre moins intrusifs et abrasif pour le public.

D’autres entraîneurs et joueurs de la NBA, dont Doc Rivers et George Hill, ont offert des commentaires passionnés à la suite de la fusillade de Blake.

Blake, qui a été abattu sept fois dans le dos par Kenosha, Wisconsin, la police, est actuellement paralysé de la taille vers le bas. Les médecins ne savent pas si sa paralysie est permanente.