Lorsque les Raptors de Toronto ont pris du retard 0-2 dans leur meilleure des sept demi-finales de la Conférence de l’Est contre les Celtics de Boston, il était difficile d’imaginer la série en sept matchs. Même après avoir égalé la série, une défaite de 111-89 dans le cinquième match a permis à beaucoup de prédire que la fin de Toronto était presque assurée.

Mais la double prolongation du sixième match avait d’autres plans, et maintenant les Raptors et les Celtics s’affronteront dans une confrontation gagnant-gagnant vendredi soir dans la bulle de la NBA près d’Orlando. L’équipe qui évoluera affrontera le Miami Heat lors de la finale de la conférence, à deux pas d’une place pour la finale de la NBA.

Les Raptors cherchent à défendre leur titre. Les Celtics sont à la recherche de leur troisième participation à la finale de la conférence en quatre saisons. Mais le jeu 7 vient en premier pour les deux équipes.

“Je pense que tout le monde est venu dans cette série en s’attendant à une longue série”, a déclaré le garde des Raptors, Fred VanVleet. “Je ne pense pas que nous ayons été à la hauteur des deux premiers matchs. Nous avons pu nous remettre en position pour nous donner une chance et pour le septième match d’aller à la finale de la Conférence Est … tout ce que vous pouvez demander. est une chance. “

Les Raptors ont eu cette chance grâce à l’héroïsme de Norman Powell en prolongation mercredi soir. Entre les deux périodes supplémentaires, Powell a marqué 15 de ses 23 points, dont 10 dans le deuxième OT décisif. Son jeu de trois points avec 38,8 secondes à jouer a donné aux Raptors une avance de quatre points, et ses lancers francs avec 5,0 ticks restants ont aidé Toronto à tenir le coup.

“Il nous a sauvés. Il a sauvé notre saison”, a déclaré VanVleet.

Bien que Powell ait porté les Raptors dans la dernière ligne droite, Kyle Lowry a été une fois de plus brillant, marquant 33 points en 53 minutes. Pascal Siakam (54 minutes), VanVleet (51) et OG Anunoby (50) ont également vu plus de temps sur le terrain.

“Nous avons dû travailler dur pour cette victoire, et pour nous, c’est ce que nous faisons”, a déclaré Lowry. “Nous travaillons dur, et nous jouons chaque possession comme si c’était notre dernier et trouvons des moyens de remporter des victoires.”

Malgré le revers de mercredi soir, les Celtics sont toujours confiants à l’approche du septième match.

«Nous avons un bon groupe de gars et nous adorons jouer au basket ensemble et nous aimons nous améliorer mutuellement», a déclaré le meneur de jeu Kemba Walker. “Je sais que nous allons répondre. Nous allons sortir et jouer à nouveau dur.”

Walker pourrait être le facteur «X» vendredi soir, après avoir été limité à cinq points sur 2 tirs sur 11 en 52 minutes lors de la défaite du sixième match.

“Juste une mauvaise nuit offensive pour moi, terrible nuit offensive pour moi”, a-t-il déclaré. Après une performance médiocre dans le match 4, Walker a répondu avec 21 points sur 8 tirs sur 15 lors de la victoire éclatante du cinquième match.

Alors que Walker luttait, Jaylen Brown a marqué 31 points avec 16 rebonds; Marcus Smart a profité de son deuxième triple-double en carrière (23 points, 11 rebonds, 10 passes); et Jayson Tatum a décroché une passe d’aide avant sa première (29, 14, 9). Pourtant, Boston avait ses chances de mettre le match de côté, menant tôt dans les deux prolongations.

«Tout cela fait partie de la résolution du défi», a déclaré Brown. “Et c’est ce que nous devons faire: embrassez-le afin que nous puissions nous préparer à revenir et tout donner pour le match 7.”

– Médias au niveau du champ