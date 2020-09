L’Angleterre a dévoilé sa nouvelle collection de kits lors d’une journée qui a vu une multitude d’équipes internationales sortir à l’unisson. Le Portugal, la France et les Pays-Bas suivront, entre autres, et les FA nationales s’assurèrent que les plus grandes stars étaient sur le point de revêtir les nouveaux modèles.

2 Liés

Le kit est la première offre du nouvel accord d’approvisionnement des Three Lions avec Nike à être utilisé lors des matches de l’UEFA Nations League de cette semaine et des finales du Championnat d’Europe l’été prochain, et vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que le maillot domicile est principalement blanche avec des garnitures rouges et bleues.

Le nouveau maillot de l’Angleterre présente un col rond bleu foncé et un flash des couleurs nationales de la FA sur chaque flanc, tous deux gravés d’un graphique «communauté de lions» destiné à représenter l’unité et l’unité de vision.

Le kit extérieur est un peu plus inhabituel, avec une chemise bleue accompagnée d’un short bleu et de chaussettes bleues.

Fortement influencés par les kits anglais des années 1990, le maillot et le short arborent également un motif de lion all-over « soulful » (très similaire à l’emblématique troisième bande bleu clair portée lors de la Coupe du monde 1990) qui est à nouveau censé donner une impression de solidarité.

La collection plus large est complétée par une chemise d’échauffement rouge élégante et un ensemble complet d’équipement d’entraînement, la plupart inondé de graphismes éblouissants et d’imprimés géométriques modernes.

En plus de déployer les dernières marchandises de l’Angleterre, Nike a eu une journée bien remplie à dévoiler de nouveaux kits 2020 pour pas moins de sept autres fédérations nationales.

Les premiers sont le Portugal, avec Cristiano Ronaldo et son nœud supérieur désormais abandonné chargés de modeler leur nouveau maillot à col polo suave qui sera associé à un short vert foncé pour la première fois depuis 2004.

Le maillot extérieur Portugal qui l’accompagne a un design de cerceau accrocheur qui est orné de larges bandes de couleur.

Les rayures gauloises sont à l’avant et au centre France’nouvelle chemise de s. En effet, il n’est pas étonnant que Kylian Mbappe soit si à l’aise dans une chemise bleu foncé épissée en deux par une seule bande rouge.

Le maillot extérieur est blanc, avec les rayures bleu foncé et rouges verticales et déplacées sous les aisselles.

Virgil van Dijk est sur place pour révéler Pays-Bas‘nouveau maillot domicile, qui présente un graphique de lion audacieux sur toute la surface – où avons-nous déjà entendu cela?

Le kit extérieur est une inversion du coloris avec la célèbre garniture Oranje brillante ornant un maillot noir élégant.

Croatie ont reçu les mêmes kits qu’ils ont toujours – des chèques rouges et blancs à la maison; carreaux gris et noirs à l’écart.

De même pour Pologne et dinde, qui une fois de plus ont été meublés avec de simples motifs rouges et blancs qui sont inversés pour les kits extérieurs respectifs (bien que les emblèmes nationaux surdimensionnés centraux soient une belle touche).

Bien qu’ils ne participeront pas à l’Euro 2020, nous devrions également donner une mention spéciale à Norvègele nouveau kit extérieur qui a été conçu pour ressembler à un glacier géant.

Altså … 🔥 ❄️ Kjøp la draktene: https://t.co/J9V29xFFSv#sterkeresammen pic.twitter.com/spWinL6oVm – Fotballandslaget (@nff_landslag) 1 septembre 2020

Compte tenu du tempérament glacial d’Erling Haaland devant le but, nous sommes sûrs que les Lions ne tarderont pas à revenir sur la grande scène en ce qui concerne la compétition internationale.

Plus tôt dans la semaine, la balle de lancement du kit international était en fait lancée par Italie qui a dévoilé une belle nouvelle bande de maison.

👕 @pumafootball présente le nouveau kit Italie 🇮🇹 Home, inspiré de la culture de la Renaissance 👉 https://t.co/nwNL2ZYPY7 🗣️ #Chiellini: « La chemise #Azzurri représente la passion de millions de fans à travers le monde » ℹ️ https://t.co/7kNavYrQPt#VivoAzzurro pic.twitter.com/NpPs1FYO3U – Italie ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) 31 août 2020

La chemise Azzurri est inspirée des mosaïques et de l’architecture de la Renaissance, d’où le délicat motif structurel utilisé sur toute la chemise.