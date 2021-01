Il Athlète de Madrid continue d’étudier différentes possibilités d’aller ou non sur le marché des transferts à la recherche d’un avant-centre qui occupera la place laissée par Diego Costa. Parmi tous les noms que gère le club rojiblanco, il y en a un qu’ils aiment plus que les autres: Raúl de Tomás.

À l’avant du Espagnol, à 26 ans, le Deuxième division, dont il est le meilleur buteur avec 12 buts. L’équipe perruche est actuellement en tête du classement et a pour objectif clair de récupérer la catégorie perdue la saison dernière.

Le principal problème que le Athlète de Madrid face à l’opération est l’opposition du Espagnol quand il s’agit de vendre votre étoile. Raúl de Tomás n’est pas à vendre, car ils sont conscients qu’avoir un tel joueur différentiel dans leurs rangs fera d’eux les favoris pour être promus Ligue de Santander. Par conséquent, ils ont toujours fait référence à la clause lorsqu’une équipe l’a demandé: 60 millions.

L’équipe qui a le plus insisté pour signer l’attaquant élevé dans la carrière du Real Madrid était le Séville. Il Espagnol Il a déjà rejeté une offre importante de l’équipe de Séville et son idée est de faire de même avec l’un des Athlétique dans le cas où ils le poursuivaient définitivement.

Raúl de Tomás arrivé à Espanyol sur le marché d’hiver la saison dernière du Benfica en échange de 22,5 millions d’euros. Malgré le déclin, ils ont réussi à retenir un footballeur qui leur plaît beaucoup dans les bureaux du Métropolite Wanda et qu’il s’inscrirait également dans la philosophie de la Cholo Simeone pour la façon dont ils se comportent sur le terrain de jeu. RDTEn plus de sa capacité à marquer, il se distingue par sa force lorsqu’il s’agit de gagner des balles aériennes, pour savoir jouer dans des espaces avec de longues balles et aussi pour sa grande contribution défensive.

Celui de Raúl de Tomás Ce n’est pas le seul nom qui gère la direction sportive de Athlète de Madrid. L’attaquant polonais de Naples Arkadiusz Milik C’est une autre option, mais elle ne convainc pas en raison de sa longue inactivité. Cette saison, il n’a disputé aucun match en raison de ses problèmes avec le club italien.

Malgré cela, le Naples Il ne veut pas donner au joueur auquel il demande environ 15 millions d’euros. Il Athlétique il sait qu’en cas de signature, il doit avoir raison, car il ne peut courir le risque de dépenser de l’argent très précieux en temps de crise en vivant dans un footballeur entouré de nombreuses inconnues. Et c’est pourquoi il a peur d’affronter l’opération.

Milik Je serais heureux de signer pour lui Athlète de Madrid, bien qu’il sache également qu’en cas d’attente jusqu’en juin, date à laquelle son contrat avec lui prend fin NaplesIl pourrait demander plus d’argent et exiger un bonus de transfert pour arriver gratuitement.

Autres noms qui ont été liés à Athlète de Madrid depuis le départ de Diego Costa ont été ceux de Willian José et Isak (tous deux de la Royal Society) Loren Moron (Betis) et Maxi gomez (Valence).

Le trou de Diego Costa

Le 29 décembre, le Athlète de Madrid a annoncé l’accord pour la résiliation du Diego Costa, qui avait demandé à quitter le club “pour des raisons personnelles” six mois après l’expiration de son lien avec le club.

Il Athlète de Madrid Il a tenu à remercier «son dévouement durant ces années» et lui a souhaité «bonne chance dans la prochaine étape de sa carrière professionnelle». L’attaquant cette saison a été relégué au remplacement après l’arrivée de l’Uruguayen Luis Suárez. La nouvelle soulage les coffres des rojiblancas puisque le montant du jeton correspondant aux six mois restants est économisé, mais Simeone vous perdez une ressource importante pour votre prospect.

“Nous parlons toujours avec le club en fonction de ce dont l’équipe a besoin, nous évaluons si nous amenons quelqu’un ou non, ils le sauront au fil des jours”, a-t-il reconnu lors d’une conférence de presse. Simeone interrogé sur la signature d’un nouvel attaquant. “Nous recherchons et travaillons sur ce qui convient le mieux à l’équipe et au club”, a-t-il ajouté. À ce jour, cette option a un favori: Raúl de Tomás.