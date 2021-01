L’ancien gardien de but de l’équipe nationale péruvienne Raul Fernandezet gardien de but actuel du club Binationale, et son épouse, Melissa Huddleston, ont été victimes de crimes, car ils ont été victimes de vols de bijoux, de montres et d’argent liquide à leur domicile, situé à San Borja.

«América Noticias» a souligné que le vol avait été commis alors que le couple marié voyageait à l’étranger pour les vacances de fin d’année. Il le montant du vol dépasse 65 mille dollars.

Selon le rapport de police, les criminels ont pris une montre en or de marque Hublot (d’une valeur de 38000 $), une bague en or au design unique avec des diamants (d’une valeur de 20000 $) et une bague en or blanc. avec trois rangées de diamants (d’une valeur de 5 000 $).

Un sac à main de la marque Louis Vuitton, un porte-clés en or et 500 euros ont également été volés. Tous les objets étaient cachés sous un meuble.

Dans le rapport journalistique, il a été indiqué que la police soupçonne certains travailleurs qui ont effectué des travaux de peinture dans la maison, elle analysera donc les caméras de surveillance.

