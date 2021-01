Le Real Madrid célèbre l’un de ses buts contre le Real Madrid. EP

L’avant de la Club athlétique Raúl García a expliqué que “avait marqué” la demi-finale du Super Coupe d’Espagne contre le Real Madrid ce jeudi, après le dernier duel contre les blancs où il a été expulsé, et a souligné l’engagement du groupe chez les Basques.

«Nous savions que nous pouvions faire confiance au groupe, contre un adversaire très difficile, nous pouvions le faire sortir. Les caractéristiques de ce club ne peuvent pas être perduesUn nouvel entraîneur est venu mais la prédisposition du groupe est toujours très bonne », a-t-il déclaré à Movistar Plus.

L’équipe basque s’est qualifiée pour la finale avec deux buts de Raúl García dans la victoire 1-2 sur Madrid qui a battu il y a un mois l’Athletic en championnat, en grande partie grâce à jouer avec un autre de la 13e minute pour l’expulsion du protagoniste cette fois positif à La Rosaleda.

“J’étais endetté avec le groupe pour une erreur, c’était un match que j’avais indiqué, que devait être à la hauteur de la tâche, pas à cause des objectifs. Je veux toujours aider le groupe, c’est bien pour moi de marquer, mais l’important est de gagner », a-t-il déclaré.

“L’image de l’équipe a été bonne, on a un peu baissé en seconde période, mais il faut reconnaître avec qui on jouait”, a-t-il ajouté, avant d’assurer qu’ils se rendent “sans crainte” en finale contre le Barça et avec “des idées clair “.

Zidane: “Ce n’est pas un échec”

Côté blanc, Zinédine Zidane a assuré que la défaite “n’est pas un échec” car ils ont «tenté» en seconde période, en plus de regretter que son rival «ait eu deux occasions et inscrit deux buts».

“Notre départ a été compliqué, la première mi-temps n’était pas bonne mais ils avaient deux occasions et ont marqué deux buts. La seconde mi-temps a été complètement différente et après 20 minutes nous avons changé parce que je n’aimais pas le tirage au sort, nous avons joué à nouveau Asensio à droite et Hazard à gauche », a analysé Zidane lors d’une conférence de presse.

“Nous avons créé beaucoup d’occasions, de bâtons, nous avons marqué le but, nous sommes revenus au match mais il nous manquait un nul. Maintenant, nous devons tourner la page et continuer à travailler, nous devons penser à notre entreprise et cela continue. Quand de bonnes séries arrivent, nous devons continuer sur la même voie et maintenant nous ne devons pas devenir fous et faire ça », a ajouté le Français.

“Ce n’est pas un échec, l’échec n’est pas une tentative et nous avons tout donné sur le terrain. La vie est comme ça et nous devons savoir que vous ne pouvez pas toujours gagner. Nous essaierons le prochain match, comme toujours. Nous venons d’un bon moment. séquence, bien joué et maintenant en trois matchs: deux nuls et une défaite, mais Nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à travailler. Changer rapidement la dynamique, on ne peut pas faire autrement. Concentré sur le nôtre car ce qui est à l’extérieur restera le même », a-t-il déclaré.

De plus, Zidane a été interrogé sur les performances de Eden Hazard, qui était encore une fois loin de son meilleur niveau. “Hazard doit reprendre confiance, jouer un bon match, marquer un but … mais cela viendra petit à petit. On connaît le joueur qu’il est et il faut être patient”, a-t-il déclaré à propos du Belge.

“Il travaille, nous sommes avec lui et vous devez être patient. C’est tout. Je ne pense pas (les fans de Madrid en ont assez de lui), les gens veulent voir la meilleure version de Hazard, mais nous sommes avec lui et il veut sortir ça. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement Eden, nous le sommes tous, en seconde période il a bien fait, mais ce n’était pas suffisant », a-t-il déclaré.