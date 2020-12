De la rédaction

Journal La Jornada

Mercredi 23 décembre 2020, p. a11

Wolverhampton a annoncé via Twitter que le journal britannique The Guardian a inclus l’attaquant mexicain Raúl Jiménez dans la liste des 100 meilleurs footballeurs européens au cours de ce 2020. Il l’a placé à la 78e place, devant des personnalités comme Philippe Coutinho, Eden Hazard, Antoine Griezmann, Dries Mertens et Álvaro Morata.

Jiménez a fait hier une émission en direct sur les réseaux sociaux et a reconnu s’être senti désorienté dans les jours qui ont suivi l’opération du crâne après le terrible coup qu’il a subi le 29 novembre lors du match contre Arsenal, lorsqu’il est entré en collision avec le Brésilien David Luiz.

Les premiers jours, il était un peu déséquilibré, il ne savait même pas où il était, mais cela s’est passé avec la rééducation et le temps, a déclaré Jiménez, faisant preuve de très bonne humeur, comme à chacune de ses visites à l’entraînement des loups.

Je vais très bien, suite à la rééducation à la lettre et content de ce que j’ai fait depuis que j’ai eu l’opération, qui dure maintenant trois semaines et un peu. Nous avançons, toujours positifs pour pouvoir revenir. C’est un moment difficile, mais en prenant le bon côté, sachant que les choses arrivent pour quelque chose et convaincu que quelque chose de mieux s’en vient.

▲ Le Mexicain – vêtu d’une veste noire – se remet d’une opération au crâne, après un affrontement à la tête avec le Brésilien David Luiz le 29 novembre. Photo @WolvesEspanol

Heureux de sa fille Arya, de sa femme Daniela Basso et de leurs animaux de compagnie, Jiménez a plaisanté sur sa coupe de cheveux. «Quand j’ai eu l’opération, ils ont rasé une partie de moi et je n’avais que le toupet, alors j’ai décidé de tout faire correspondre, mais ça a grandi, je suis comme ça depuis 10 jours … Dani m’a rasé parce que le faire d’une seule main serait difficile.

Enfin, il a souhaité à tous «un joyeux Noël, à passer avec leurs proches, évidemment avec tous les soins (de santé). Bien que cela ait été une année atypique, compliquée et difficile, il faut voir le côté positif et profiter de ces moments car ils doivent être avec des personnes appréciées et nécessaires.

Je suis en cure de désintoxication, je fais tout parce que je veux revenir bientôt. Ma famille et nous tous vous remercions pour votre soutien, a-t-il conclu.