Alcoyano-Athletic Club de Bilbao et Rayo Vallecano-Barcelona sont deux des affrontements des huitièmes de finale de la Copa del Rey, après le tirage au sort organisé ce vendredi à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Les deux seules équipes Second B qui sont encore en compétition, les Navalcarnero et Alcoyano, ils affronteront le Grenade et Athletic Club de Bilbao, respectivement.

Tirage des huitièmes de finale de la Copa del Rey 2021

Infogramme

Navalcarnero, qui a atteint les huitièmes de finale après avoir battu Badajoz, Las Palmas et Eibar, tentera de garder vivant son rêve d’échanson contre Grenade, qui curieusement la saison dernière Il a atteint ce tour après avoir éliminé les mêmes rivaux que l’équipe de Madrid cette année. Cette campagne, l’équipe Nasride a éliminé Cultural Leonesa et Malaga lors des tours précédents.

Alcoyano, qui s’est d’abord débarrassé de Laredo et Huesca avant de jouer dans le combat contre le Real Madrid, affrontera l’Athletic Club de Bilbao, récent vainqueur de la Super Coupe d’Espagne.

L’équipe d’Alicante, au moral renforcé après avoir battu l’équipe de Zinedine Zidane, recevra un véritable “ roi ” des Coupes dans son stade, puisque l’Athletic compte 23 titres dans son palmarès.

Cette saison, à ses débuts dans la compétition, l’Athletic a souffert en huitièmes de finale pour battre Ibiza avec un but dans le temps additionnel.

Barcelone, qui a également souffert pour battre Cornellá en huitièmes de finale, se rendra à Madrid pour jouer à Vallecas contre le Rayo.

L’équipe madrilène est enthousiasmée par l’importance que son entraîneur, Andoni Iraola, accorde à la compétition, qui la saison dernière a conduit Mirandés en demi-finale et maintenant, malgré la difficulté, espère surprendre un Barcelone qui n’a perdu que dans trois des ses dix-neuf visites à Vallecas, la dernière en 2002.

Hormis Rayo, les deux autres équipes Secondes du tirage au sort, le Gérone et Almería, ont été jumelées avec Villarreal et Almeria Osasuna

Gérone et Almería, candidates à une promotion en première division, tenteront de surprendre deux équipes de la plus haute catégorie qui chercheront à avancer dans une compétition dans laquelle elles se font beaucoup d’illusions.

Le dernier vainqueur de la Copa del Rey, le Valence, qui a remporté le titre en 2019, a atteint les huitièmes de finale après avoir battu Terrassa, Yeclano et Alcorcón. Maintenant ça va contre Séville, qui en cours de route a laissé Lucena, Linares et Leganés, également trois équipes de catégorie inférieure.

Séville et Valence sont deux équipes qui savent déjà ce que c’est que de soulever la Copa del Rey. L’équipe andalouse a cinq titres et neuf finales, et le Che a huit trophées et dix-sept finales.

La La Real Sociedad, qui n’a pas encore disputé la finale de la saison dernière avec l’Athletic, affrontera Benito Villamarín à Betis. Tous deux ont gagné en huitièmes de finale avec des résultats identiques (0-2) à leurs rivaux, Córdoba et Sporting de Gijón, respectivement.

Les huitièmes de finale se clôturent avec le duel entre les Valladolid et Levante, deux équipes qui, en championnat, ne sont séparées que par trois points et qui chercheront à racheter leurs fardeaux dans le championnat national de la Coupe.

Huitièmes de finale

Alcoyano – Athletic Club de Bilbao

Navalcarnero – Grenade

Rayo Vallecano – Barcelone

Gérone – Villarreal

Almería – Osasuna

Valladolid – Levante

Séville – Valence

Betis – Real Sociedad

La cravate Un seul match sera joué les 26, 27 et 28 janvier. Pour la première fois de cette campagne, les matchs seront assistés par vidéo-arbitrage (VAR).