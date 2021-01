Il tirage au sort des huitièmes de finale de la Copa del Rey Cela a produit de très bons accords. Les deux représentants de Segunda B rêvaient de la Barcelone, mais le gros homme est tombé à Vallecas. Il Vallecano Ray ils recevront l’équipe du Barça après avoir battu Haro Deportivo, une équipe de Segunda B, au deuxième tour par 1-3. Maintenant, ils tenteront de vaincre l’équipe de Ronald Koeman, qui a souffert en battant Cornellá dans le temps supplémentaire (0-2).

La huitièmes de finale à élimination directe sera joué la semaine prochaine, les jours 26, 27 et 28 janvier. Les 16 équipes rêvent d’être en finale le 17 avril à La Cartuja (Séville), même si la route ne sera pas facile. Ce nouveau format réserve de nombreuses surprises, plusieurs petites comme Alcoyano et Navalcarnero, deux équipes de Second B qui ont pris le large face au Real Madrid et à Eibar.

L’équipe d’Alcoi a réussi à donner à la cloche tout d’abord un Real Madrid, qu’ils ont battu grâce aux arrêts de leur gardien José Juan, et le but de Juanan dans le temps supplémentaire juste au moment où l’Alicante avait été laissée avec 10. De leur côté Madrid a battu Eibar 3-1. Les deux équipes rêvent de continuer dans le tournoi KO pour un tour de plus, mais pour cela, elles devront surmonter deux équipes de première division comme Athlétique, champion actuel de la Super Coupe d’Espagne et qui est revenu contre Ibiza, et le Grenade.

Pour sa part, Gérone, Rayo et Almería, de la catégorie argent, sera croisé avec Villarreal, Barcelone et Osasuna. Bien que, sans aucun doute, la cravate étoile soit celle qui fera face Séville et Valence à Ramón Sánchez Pizjuán, deux équipes qui savent déjà ce que c’est que de gagner la Copa del Rey. Ceux de Lopetegui ont eu un mauvais temps contre Leganés et ont eu besoin de temps supplémentaire pour finir de s’imposer par 0-1, tandis que le Che n’a eu aucun problème à battre Alcorcón par 0-2. Il convient également de noter le Betis – Real Sociedad, deux équipes qui s’affronteront ce samedi à Anoeta. Il Valladolid – Levante Terminez la manche de 16 paires de la Copa del Rey.

C’est ainsi que les 16 derniers de la Copa del Rey restent

Alcoyano – Athlétique

Navalcarnero – Grenade

Gérone – Villarreal

Rayo Vallecano – Barcelone

Almería – Osasuna

Valladolid – Levante

Séville – Valence

Betis – Real Sociedad