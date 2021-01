Il Barcelone visite Vallecas faire face au Vallecano Ray en huitièmes de finale Copa del Rey. Le match nul en un seul match sera un test décisif pour deux clubs qui vivent des moments louches en ce qui concerne l’économie, bien que bien qu’il s’agisse d’un match de football espagnol classique, les Catalans sont actifs dans le Ligue de Santander et les Madrilènes de la Smartbank, donc toute la pression est sur ceux Ronald Koeman.

La principale nouveauté dans la liste des convoqués dans le Barcelone est le retour de Leo Messi. L’Argentin a déjà terminé ses deux matches de sanction et tout indique qu’il sera dans le onze de départ de la Barça afin d’éviter une surprise de tasse. La principale préoccupation sera l’état de la pelouse. La tempête Filomena a fait des ravages et le green n’est pas aussi bien que prévu, donc le culé ’10’ devra descendre dans la boue pour aider son équipe à obtenir le billet pour les quarts de finale de la Coupe.

Les deux parties absentes Leo Messi invitent à penser que l’Argentin sautera à Stade Vallecas commencer à se remettre en forme et aussi être à 100% le week-end prochain, ils veulent se venger de lui Athlétique dans la Ligue de Santander. Le reste de l’équipe sera un hybride entre partants et moins commun. Et c’est qu’après la frayeur de Cornellá, contre qui ils ont dû jouer la prolongation, ils veulent résoudre le match nul dans les 90 minutes réglementaires pour éviter de continuer à charger les jambes des joueurs du Barça.

Ronald Koeman aura à nouveau Net dans le but et la rechute de Sergiño Dest fait Oscar Mingueza répétez à nouveau sur le côté droit. Junior firpo Il agirait dans la voie opposée et l’entraîneur néerlandais pourrait donner une pause à Ronald Araújo pour sortir avec la paire de centres français: Umtiti et Lenglet. Par devant, Busquets, qui est sanctionné dans la Ligue, et Pjanic se formerait dans le double pivot et devant eux apparaîtrait Riqui Puig, qui a marqué son premier but contre Elche. Pour ce qui précède Leo Messi vous accompagnera Martin Braithwaite et la position restante serait entre Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Francisco Trincao.

Rayo Vallecano et Barcelone Ils joueront dans une classique du football espagnol qui n’a pas été appréciée ces dernières années. Les Madridistas, dans la catégorie argent, vivront à nouveau une soirée de football de premier ordre, mais il leur manquera l’un de leurs soutiens les plus importants: les supporters. Loin derrière se trouvent les événements qui ont marqué les affrontements entre ces la Ligue comme la célèbre danse de Thiago et Dani Alves que Carles Puyol a dû couper, mais maintenant les deux clubs se retrouveront, bien que dans des situations sportives très différentes.

Et le fait est que les deux clubs coïncident sur le plan institutionnel, là où aucun d’eux n’est à son meilleur. Il Barcelone Il a annoncé sa dette et la grande crise économique que traverse l’entité culé a surpris tout le monde. Ces chiffres révèlent un avenir compliqué Can Barça, puisque les paiements qu’ils doivent effectuer se heurtent aux signatures qu’ils souhaitent entreprendre … et même au renouvellement de Leo Messi.

Un éclair dangereux

Concernant la situation dans laquelle on vit Vallecas, les footballeurs se sont déjà prononcés il y a quelques semaines avec une déclaration dévastatrice dans laquelle ils ont accusé durement le président de l’entité et contre David Cobeño, directeur sportif du club. La première équipe, hommes et femmes, et les catégories inférieures se sentent abandonnées par Raúl Martín Presa. Des défauts au peu de communication qui existent entre eux, en passant par la petite défense qu’ils ont donnée à l’équipe quand il y a eu des problèmes comme avec la tempête Filomena.

Malgré les problèmes, le Vallecano Ray est en quatrième position du Ligue Smartbank à huit points des postes de promotion directe. La catégorie argent a toujours été une compétition très compliquée et même, donc, avoir ces problèmes internes, y être n’est pas facile. Ceci est un avertissement clair à le Barcelone, qui est conscient que pour remporter la victoire, ils devront transpirer.

Pour le choc Andoni Iraola Il sortira également avec une équipe avec laquelle essayer de rivaliser face à face avec Barcelone, tout en sachant que leur vraie guerre est la Smartbank League. De plus, dans quelques jours, Vallecano Ray devra être mesurée à Espagnol, l’une des noix de coco dans la catégorie argent du football espagnol. Pour lui Dimitrievski défendra le but, Advíncula, Saveljich, Catena et Martos ils formeront la défense, Mario Suárez, Comesaña, Isi Palazón, Trejo et Álvaro García dans la moelle épinière et Qasmi comme l’homme le plus avancé.