Avec une victoire de plus, les Rays de Tampa Bay peuvent célébrer un titre de division depuis 10 ans.

Les Mets de New York, quant à eux, pourraient gagner six matchs de plus, mais toute célébration devra probablement attendre au moins l’année prochaine.

Les Rays chercheront à décrocher le titre de troisième division de l’histoire de la franchise mardi soir, lorsqu’ils visiteront les Mets au milieu du match d’une série de trois matchs. Le gaucher Blake Snell (4-1, 3.05 ERA) devrait prendre le monticule pour Tampa Bay contre le droitier new-yorkais Seth Lugo (2-3, 4.34).

Les Rays se sont rapprochés du titre de la Ligue américaine de l’Est et ont porté un autre coup dur aux espoirs des séries éliminatoires des Mets lundi soir, lorsque Nate Lowe a marqué et marqué les deux points et six lanceurs de Tampa Bay combinés sur un coup de quatre dans une victoire de 2-1.

La victoire, couplée à la défaite 11-5 des Yankees de New York contre les Blue Jays de Toronto, a réduit le chiffre magique des Rays (36-19). Tampa Bay avait précédemment remporté l’AL East en 2008 et 2010.

“Nous nous rapprochons”, a déclaré le manager des Rays, Kevin Cash, lundi soir. “Nous devons juste continuer à gagner. (Créer) autant d’élan que possible.”

Les Mets (24-30) perdent et reculent au pire moment possible. New York entre mardi en tête des majors en matière de moyenne au bâton (.273) et de pourcentage sur la base (.351), mais a marqué trois points ou moins dans six des neuf derniers matchs et a perdu les six de ces matchs.

La défaite de lundi a non seulement assuré aux Mets leur troisième saison non gagnante au cours des quatre dernières années, mais elle les a également fait chuter trois matchs derrière les Phillies de Philadelphie dans la course pour la dernière place de la Ligue nationale et avec trois autres équipes – les Brewers de Milwaukee, les Giants de San Francisco et les Rocheuses du Colorado – à franchir entre les deux.

“Nous n’en sommes pas mathématiquement sortis et il nous reste des matchs, donc maintenant, l’objectif doit être de gagner tous ces (et puis) ​​regarder le tableau des scores”, a déclaré Jacob deGrom, double vainqueur du NL Cy Young Award. a subi une défaite par malchance lundi malgré un sommet en carrière avec 14 retraits au bâton.

“Vous ne voulez jamais être dans cette (situation), et nous y sommes restés ces dernières années. Nous devons donc nous présenter (mardi) et aller là-bas et essayer de gagner”, a déclaré deGrom.

Ni Snell ni Lugo n’ont pris en compte la décision lors de leurs plus récents départs jeudi dernier. Snell a accordé un point en 5 1/3 de manches alors que les Rays battaient les Orioles de Baltimore, 3-1, dans le premier match d’un double.

Lugo a eu le plus court début de sa carrière. Il a abandonné six points en 1 2/3 de manches, mais a été décroché lorsque les Mets sont revenus pour battre les Phillies de Philadelphie, 10-6.

Snell a remporté la victoire lors de son seul début de carrière contre les Mets le 7 juillet 2018, lorsqu’il a lancé 7 manches sans but 1/3 lors de la victoire 3-0 des Rays au Citi Field. Lugo n’a jamais affronté les Rayons.

