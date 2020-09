Deux équipes avec des problèmes offensifs récents s’affronteront lorsque les Rays de Tampa Bay visiteront les Orioles de Baltimore pour ouvrir une série inhabituelle de cinq matchs avec un double jeudi.

Les Orioles ont remporté trois des cinq matchs contre les Rays cette saison, et l’équipe locale a gagné à chaque fois. Il s’agit de la première série de cinq matchs de l’histoire de la franchise de Tampa Bay, avec le match reporté du 27 août ajouté au calendrier d’origine. Les Rays battront en dernier lors du deuxième match jeudi.

Les Rays utiliseront Blake Snell (4-1, 3,23) contre Dean Kremer de Baltimore (1-0, 1,64) dans le premier match. Les entrées pour le dernier verre étaient encore indéterminées.

Depuis le 24 août, Tampa Bay bat le pire de la Ligue américaine .182 (33 en 181) avec des coureurs en position de but. Les Rays étaient 0 pour 11 dans cette situation mercredi dans une défaite de 4-2 et 10 manches contre les Nationals de Washington. Ils ont frappé .284 avec des coureurs en position de but jusqu’au 23 août.

“Au cours des 10 derniers matchs, nous n’avons pas tiré offensivement”, a déclaré le manager des Rays Kevin Cash. “Nous devons faire avancer les choses et faire un effort pour ce pour quoi nous jouons. Ce n’est pas un seul gars. Plusieurs fois, nous n’avons pas été en mesure de capitaliser. Nous allons faire le road trip et inverser la tendance offensive . “

L’arrêt-court Willy Adames a eu plus de difficultés que les autres. Il a un coup sûr lors de ses 18 derniers coups au bâton et deux coups sûrs au cours de ses 32 derniers coups au bâton, ce qui fait suite à une séquence de 10 contre 17.

Cash s’est moqué de l’idée de donner un jour de congé à Adames, dont la moyenne a chuté à .267 après avoir obtenu un score de 0 en 4 avec trois retraits au bâton mercredi.

“Il va continuer à jouer et à se battre”, a déclaré Cash. “Ce que vous voyez, c’est un gars qui se bagarre, et il semble qu’il a perdu 0-2 (dans le décompte) avant d’entrer dans la surface du frappeur. Plus que tout, il doit trouver un coup ou deux. pour qu’il se sente mieux et qu’il change d’élan. “

Baltimore a montré des signes de sortie de son malaise offensif en remportant sa série de trois matchs contre les Braves. Les Orioles ont perdu six de leurs huit derniers matchs et, au cours de leurs sept derniers matchs, ils n’ont marqué que 23 points – un nombre biaisé par une explosion de 14 points contre Atlanta lundi. Les Orioles ont une fiche de 0 à 17 lorsqu’ils marquent trois points ou moins.

L’arrêt-court de Baltimore, Jose Iglesias, est en feu. Iglesias avait une fiche de 8 en 11 dans la série avec Atlanta, portant sa moyenne au bâton à 0,381.

Le dernier départ de Snell a eu lieu le 11 septembre, lorsqu’il a battu Boston en effectuant 5 1/3 de manches sans but et en accordant cinq coups sûrs et deux buts avec cinq retraits au bâton. Il a reçu une non-décision face aux Orioles le 31 juillet, ne faisant que trois manches et accordant trois points.

Snell a une fiche de 2-2 avec une MPM de 5,10 en six départs en carrière contre les Orioles. Il a 39 retraits au bâton sur 30 manches dans ces sorties.

Kremer fera son troisième départ en championnat majeur. Lors de sa deuxième sortie, samedi à New York contre les Yankees, il a travaillé cinq manches et a accordé un point sur quatre coups sûrs et trois buts, et il en a retiré sept. Il en a déployé sept à chacun de ses deux premiers matchs, tous deux contre les Yankees.

Kremer a déclaré: “Je suis très critique envers moi-même, donc rien n’est jamais assez bon. Mais mon objectif principal est d’aller là-bas et de concourir et de donner à notre équipe une chance de gagner.”

Tampa Bay (31-18) reste à la première place de la Ligue américaine de l’Est. Baltimore (22-27) reste mathématiquement vivante pour l’un des spots wild-card de l’AL.

– Médias au niveau du champ