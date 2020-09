La première place dans la rotation des Rays de Tampa Bay a été un espace ouvert et plutôt indéfinissable la majeure partie de cette saison, mais Blake Snell a l’air de vouloir le réclamer.

Le lauréat du prix Cy Young de la Ligue américaine 2018, Snell (3-0, 3,14 ERA) a continué à mieux lancer alors que son nombre de lancers augmentait. Les Rays, détenteurs du meilleur record de l’AL à 27-12, adoreraient voir le gaucher être au sommet de sa forme en aval et en séries éliminatoires.

Vainqueur de trois de ses quatre derniers départs – le dernier battant les Marlins (16-17) dimanche à Miami – Snell cherchera à rester sans tache lorsqu’il commencera le match du milieu de la série de trois matchs contre les Rays en -État homologue de la Ligue nationale samedi soir à Saint-Pétersbourg.

Snell a travaillé cinq manches et accordé deux points sur quatre coups sûrs – dont deux circuits de Corey Dickerson et Lewis Brinson – lors d’une sortie de 75 lancers dimanche alors que les Rays battaient facilement Miami 12-7 pour terminer la série à Marlins Park. .

Lors de son seul autre départ contre Miami le 3 mai 2017, Snell a également abandonné deux points en cinq manches et a reçu une non-décision, mais les Marlins en visite ont battu Tampa Bay 10-6.

Le partant régulier numéro 1 Charlie Morton est revenu de la liste des blessés et a lancé plus de deux manches mercredi soir contre les Yankees et ne fera pas face aux Marlins ce week-end. Le All-Star 2019, qui n’a lancé que 36 lancers dans le Bronx, recommence sa routine de jeu et devra augmenter son nombre de lancers.

L’enclos des releveurs était la vedette vendredi alors que quatre releveurs combinés pour quatre manches sans but, n’accordant qu’un seul coup sûr et en retirant six alors que les Rays gagnaient 5-4 et se amélioraient à 21-4 lors de leurs 25 derniers matchs.

Lors de son premier match depuis le 19 août, Nick Anderson est venu le fermer, mais il a repoussé le batteur de tête et a vu une autre base de portée sur une erreur de terrain. Mais il a eu le choix d’un défenseur et un pop-out avant d’éventer Jon Berti sur une balle rapide à la limite pour son quatrième arrêt.

“Nick est assez spécial”, a déclaré le manager des Rays Kevin Cash, qui était de retour dans l’abri après avoir purgé une suspension d’un match pour avoir critiqué les Yankees après la défaite de mardi dans le Bronx. “Il s’est mis un peu dans le pétrin … mais (Nick) reste juste au même niveau. Nous avons de la chance de l’avoir.”

Les Rays n’ont gagné que pour la cinquième fois cette saison en étant surclassés, et ils sont passés à 9-3 dans les matchs à une manche et à 6-2 dans le jeu interligues.

Miguel Rojas de Miami a été nommé nomination de l’organisation pour recevoir le prix Roberto Clemente, qui est décerné chaque année au joueur qui représente le mieux le jeu grâce à son caractère extraordinaire, son engagement communautaire, sa philanthropie et ses contributions positives à son club et à sa communauté.

Rojas, qui atteint 0,327, passe du temps avec des étudiants de la région dans des communautés mal desservies du sud de la Floride.

“Il répond en quelque sorte à tous les critères”, a déclaré le manager des Marlins, Don Mattingly, à propos de Rojas, qui 0-en-3 avec une marche vendredi. “Il est formidable pour notre club-house en ce qui concerne son leadership et sa production sur le terrain et il est impliqué dans la communauté du sud de la Floride. Il est le gars parfait pour représenter notre club.

«J’ai vu Miggy grandir et devenir son rôle. C’est bon à voir, et vous voulez qu’un type comme celui-ci représente notre organisation.»

Miami enverra le droitier Sandy Alcantara, qui a été secoué dimanche pour huit points (cinq mérités) et six coups sûrs en quatre manches à son deuxième départ cette saison et pour la première fois contre les Rays.

Alcantara (1-1, 5,06) a passé cinq semaines entre les départs et a été activé dimanche dernier sur la liste des blessés du COVID-19.

