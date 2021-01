En deuil. Raziel Garcia Il a été impliqué dans un accident de voiture mortel dans lequel deux personnes ont perdu la vie. Scienceno, l’équipe nationale du joueur, a décidé de se manifester pour accompagner les familles des victimes dans leur deuil et exprimer leur soutien au footballeur dans ce moment difficile.

«En tant qu’institution, nous regrettons profondément la mort sensible de Diego Durand Jáuregui et Zaraí Quispe Chávez dans un accident mortel et nous exprimons nos plus sincères condoléances à leurs familles. De même, nous exprimons que le footballeur professionnel Raziel García, qui appartient à notre institution, collabore aux enquêtes pertinentes de la police nationale du Pérou », a commencé la déclaration de la distribution impériale.

“Il est important de noter qu’en tant que club, nous exprimons nos sentiments en ce moment et nous sympathisons avec le chagrin, tant des familles des victimes que de nos footballeurs”, a ajouté le message de Scienceno.

Déclaration de Cienciano sur l’accident de Raziel García.

Comme le rapporte América Noticias, l’accident s’est produit au bloc 9 de l’avenue Los Pheisanes, lorsque l’ancien joueur de l’Université César Vallejo a tenté de faire un «U» et n’a pas remarqué que la moto et le s’élança.

Dans le plus petit véhicule se trouvaient la police Diego Durand Jáuregui 22 ans et Zaraí Quispe Chávez de 19. Les deux sont tombés sur le trottoir après le violent impact.

Les voisins de la région ont tenté de les aider et ont appelé une ambulance, mais les décès ont finalement été confirmés. Pendant ce temps, le footballeur de 26 ans a été arrêté et emmené menotté au siège de l’unité d’enquête sur les accidents de la route de Lurín. Il a subi le dosage d’éthyle et les tests COVID-19.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Le footballeur Raziel García impliqué dans un accident de la circulation qui a fait deux morts à Chorrillos