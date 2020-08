Expérience tirée pour le Real Agro Aversa, qui en vue du prochain championnat de Série D engage le défenseur polyvalent Antonio Meola.

Profil de haut niveau pour la quatrième série, Meola est un arrière droit qui peut également être utilisé au centre de la défense et, si nécessaire, sur la ligne médiane. Né en 1990, le footballeur se vante plus de 100 apparitions en Serie C (compte tenu également de l’ancien C1, ndlr) et plus de 20 apparitions en B; parmi ses expériences, nous nous souvenons, entre autres, des parenthèses avec Avellino, Livourne, Matera et Casertana. La saison dernière, il portait la chemise de Chieti dans le groupe F de Serie D, prenant le terrain en 14 occasions et portant souvent le brassard de capitaine noir-vert.

Ci-dessous l’annonce officielle de l’association grenade:

Real Agro Aversa se donne la cerise sur le gâteau d’un marché des transferts qui a déjà donné bien des joies à ses fans. Le président Guglielmo Pellegrino, avec cette passion qui le distingue, a fait un autre effort en amenant Antonio Meola, 30 ans, dans la ville normande, qui n’a pas besoin d’être présenté étant donné que dans sa carrière, il a toujours joué entre la Serie B et la Serie C et que (peut-être ) est également gaspillé en Serie D.

Mais à Aversa, il a trouvé un projet qui l’a convaincu et qui, espèrent-ils, sera également gagnant. Meola est un arrière qui peut également jouer au centre de la défense si nécessaire et au cours de sa carrière, il a disputé plus de 200 apparitions professionnelles, également enrichies de 5 buts. Après la Serie D avec Lucchese et Avellino à un très jeune âge, il a immédiatement fait ses débuts à l’âge de 20 ans en Serie C2 avec le côté Irpinia et est immédiatement devenu le protagoniste avec 29 jetons.

Il a tellement montré qu’il a remporté un contrat de deux ans en Serie B avec Livourne avec 20 apparitions et un but. Puis il est au Lumezzane en C1 avant le transfert au Paganese. De retour en B avec Crotone puis à nouveau Livourne. Beaucoup de Serie C puis de 2014 jusqu’à pratiquement l’année dernière avec Barletta, Matera et Casertana. Il a joué pour Chieti la saison dernière et est maintenant prêt pour cette aventure fascinante. Cet après-midi, lors d’un match amical avec l’équipe de Campanie, ses débuts devant ses nouveaux fans. Bienvenue Antonio, allons gagner!

Antonio Meola ph Real Agro Aversa