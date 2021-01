Une fois la première mi-temps terminée, les spectateurs, absents depuis dix mois, n’ont pas compris le long retard que subissait également la seconde et, alors que le temps réglementaire de repos était déjà doublé, le report a été annoncé. Par la suite, des explications sur la cause à la fois du retard et du report ultérieur ont mis en évidence le manque de visibilité des lignes. En tout cas, le sentiment le plus général était que, des trois solutions possibles, la pire était finalement prise, avant la suspension initiale ou toute la dispute du match.

En termes de football simplement, Ceares est apparu à Suárez Puerta avec une condition double et paradoxale; d’une part, celle de son leadership surprenant; de l’autre, celui d’être le rival, parmi les 25 plus courants de l’histoire, qui a causé le moins de problèmes au Real Avilés, avec 60% des victoires des Bleus et des Blancs sur la Pyrrhus, 9% des victoires du Ceará. Pour le moment, la tradition est vaincue par la nouvelle enragée du leader qui, quelques minutes après le début du match, s’est retrouvé avec un penalty plus que contesté., celui décrété après une collision entre Carlos Madeira et Pato Álvarez. Le Vénézuélien Manu Medori l’a converti et a laissé la marge d’erreur en réalité faible.

Dans la tentative de niveler, un tir de Pereira, à la 17e minute, était la seule chose maniée par un Real Avilés qui est toujours hanté par quelque chose (celui d’aller en slip) qui est presque une constante depuis le début du championnat: Au cours des près de mille minutes de jeu accumulées, ce n’est que pendant 107 qu’il a pu avancer sur le tableau de bord.

En attendant la confirmation de la date du match, la date la plus probable étant mercredi prochain, le résultat partiel de ce match et la défaite de Caudal laissent le sous-groupe A très ouvert et avec quatre grands aspirants: Caudal, Avilés, Llanera et un Ceares qui est un leader et qui est devenu la grande révélation.

Nous voulions continuer, nous étions sûrs de pouvoir changer le jeu

Abraham – Entraîneur du Real Avilés

Pour Abraham, tout ce qui s’est passé hier était “une accumulation de bêtises” qui s’est terminée par le report du match entre son équipe, Avilés, et Ceares. L’entraîneur d’Avilesino estime que le terrain était propice pour jouer au “football asturien”, mais n’entre pas pour évaluer les raisons des arbitres pour finir par reporter le choc. Ce qui est clair, c’est qu’ils voulaient continuer: “Nous voulions jouer, nous avions fait des changements et nous pensions pouvoir changer le jeu.”

Ceares aurait aimé terminer le match. Son entraîneur, Pablo Busto, est clair: «La raison qu’ils nous ont donnée était que les lignes ne pouvaient pas être vues, nous voulions jouer et j’ai dit qu’une fois le match commencé, il devait s’arrêter et que nous devions tout faire pour peindre les lignes. lignes”.

Une fois que le jeu avait commencé, il devait se terminer et tout devait être fait pour peindre les lignes

Pablo Busto – Entraîneur Ceares

Quant au match, Busto assure qu’ils se sont «mieux adaptés» à l’état du terrain: “En seconde période, tout aurait pu arriver, mais jusque-là nous étions à l’aise.”