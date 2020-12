Real Madrid – Club athlétique et Real Sociedad – Barcelone seront les demi-finales de la Super Coupe d’Espagne 2021. Le tirage au sort a eu lieu dans la Ciudad del Fútbol de Las Rozas lors d’une assemblée extraordinaire et a présenté quelques croix très attrayantes pour jouer la première compétition l’année prochaine.

Cette édition de la Super Coupe d’Espagne aura lieu en Andalousie, après que la RFEF ait fait une parenthèse avec l’Arabie saoudite, où elle a été jouée l’année dernière, mais cette fois le coronavirus a contraint de changer de plan. La première demi-finale, entre la Real Sociedad et le Fútbol Club Barcelona, ​​se jouera le 13 janvier au Nuevo Arcángel de Cordoue, tandis que la seconde se jouera le lendemain au stade La Rosaleda de Malaga, et mesurera le Real Madrid et l’Athletic Club. de Bilbao. Enfin, la grande finale aura lieu le 16 du même mois au stade La Cartuja de Séville.

Le Real Madrid, actuel champion, participe à cette édition après avoir remporté la Ligue la saison dernière, tandis que Barcelone est finaliste. En revanche, la Real Sociedad et l’Athletic sont les finalistes d’une Copa del Rey qui ne connaît toujours pas de champion et qui ne le connaîtra pas tant que le public ne pourra pas revenir dans les gradins.

Les deux grands favoris pour le titre, Real Madrid et Barcelone, ils savaient déjà qu’ils étaient évités jusqu’à la finale, en raison de leur statut de premier et deuxième classés dans la Ligue de Santander. Merengues et culés seraient des rivaux distribués avec Athletic Club et Real Sociedad, Finalistes de la Copa del Rey, en tant que prétendants potentiels.

Aitor Diaz de Mendibil, directeur de la Royal Society, a été le premier des représentants du club à prendre la parole. “Nous allons avec toute l’ambition et l’enthousiasme, et nous allons essayer de faire une bonne demi-finale et une bonne finale”, a-t-il reconnu.

Vice-président du Conseil d’administration de Barcelone, Joan Ramón Ramos, a assuré que la Super Coupe «dans ce format très attractif va être un grand spectacle. Le Barça commencera l’année avec quatre matchs à l’extérieur en 10 jours, cela s’est rarement produit. La Real nous a déjà montré qu’ils sont en grande forme et ce sera un match très compétitif. “

Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles au Real Madrid, a analysé la Super Coupe d’Espagne à partir de la vision du club merengue, l’actuel champion. «C’est une très belle compétition, l’année dernière nous avons eu une belle expérience en Arabie Saoudite et cette année nous ferons de notre mieux pour la gagner à nouveau. Nous sommes conscients de la compétition mais nous faisons confiance à nos joueurs et pouvons atteindre la finale.

Manuel Delgado Meco, au nom de l’Athletic Club de Bilbao, il a voulu mettre “en valeur de ne pas jouer une finale de Copa del Rey sans notre peuple”, un sentiment partagé avec la Real Sociedad. Concernant la Super Coupe d’Espagne et sa confrontation avec le Real Madrid, il a déclaré ce qui suit. “Cela va être très disputé, nous nous sommes récemment rencontrés en championnat et ce sont deux matchs exceptionnels.”