Première grande soirée de Luis Suárez. Absent du match contre Barcelone après avoir été testé positif au coronavirus, le derby contre le Real Madrid est présenté comme sa première finale en tant que footballeur sur matelas devant une équipe qui a été pendant des années l’une de ses victimes préférées. Sans aucun doute, les retrouvailles de l’Uruguay avec Madrid sont l’une des grandes attractions de la rencontre de ce samedi au Alfredo di Stéfano.

Si l’Atlético de Madrid a signé Luis Suarez C’était pour des nuits comme ce samedi. L’attaquant uruguayen aime ces matchs et veut revendiquer après avoir été hors du terrain après avoir été testé positif au coronavirus. Il est revenu il y a une semaine contre Valladolid et a commencé le match décisif de la Ligue des champions contre Salzbourg, mais L’Uruguayen veut revoir la porte en championnat et récupérer les bons sentiments du début de saison.

Jusqu’au moment, Luis Suárez accumule cinq buts en sept matchs de la Ligue de Santander. Des statistiques qui le placent en quatrième position dans le tableau de Pichichi, bien qu’il n’ait pas été disponible pour Simeone dans jusqu’à trois engagements en championnat. Déjà récupéré et avec de nombreux scrutins pour commencer contre Madrid, L’Atlético a besoin de leurs buts pour atteindre la table dans la lutte pour le titre de champion et quel meilleur moment pour le faire que dans le derby de la capitale.

Madrid, l’une de ses victimes préférées

Au cours des six saisons, il était à Barcelone, Luis Suárez a marqué onze buts et distribué trois passes décisives dans les Classiques contre Madrid. Parmi tous, le tour de chapeau au Camp Nou en octobre 2018 lors de la victoire des Catalans 5-1 contre leur plus grand rival. Cette saison, Barcelone a affronté le Real Madrid jusqu’à quatre fois entre la Ligue et la Coupe du Roi et l’Uruguayen a vu la porte à cinq reprises.

Cependant, lors de la dernière saison en tant que culé, il n’a pas eu beaucoup de chance dans les deux Classiques. Au Camp Nou, il n’a pas pu marquer dans le nul et sa grave blessure au genou l’a empêché de participer au match de Bernabéu. De cette façon, Suárez n’a pas marqué de but contre le Real Madrid depuis près de deux ans: le dernier était le 27 février 2019. Si vous ne voyez pas de porte ce samedi à di Stéfano, la séquence ira au-delà de deux ans.

Suárez et Joao Félix menacent Madrid

Si la propriété de Luis Suarez est presque pris pour acquis, celui de Joao Félix c’est une certitude. Le Portugais brille dans ces premiers mois de compétition et se formera avec l’attaquant uruguayen au départ contre le Real Madrid, se présentant comme l’une des grandes menaces de l’équipe rojiblanco dans le derby. Six matchs après l’avoir fait pour la dernière fois, Félix et Suárez se partageront la tête. Les données le soutiennent: ils ont marqué treize buts entre les deux jusqu’à présent.

Il Real Madrid reçoit le leader de la Ligue de Santander lors de la première grande soirée de Luis Suárez en tant que joueur de l’Atlético. Diego Pablo Simeone Il fera confiance à l’Uruguayen pour aider l’équipe à augmenter son avantage sur le voisin de la capitale et continuera à montrer qu’il est le principal candidat pour remporter le titre de champion.