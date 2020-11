Cette histoire vous semble sûrement familière: il a tout gagné avec le Real Madrid, il a pu partir avant mais il s’est retrouvé avec l’illusion d’être le protagoniste, il voyait comment de plus en plus de gens étaient placés devant lui dans la rangée des gros titres et à ce stade, Sans un dialogue fluide avec l’entraîneur Zinedine Zidane, il en avait marre et on lui a demandé de partir.

Ce n’est pas un chapitre du roman de James et du club “ merengue ” mais l’histoire d’un autre joueur, celui qui avait en théorie le soutien du coach français, mais qui se sent désormais fatigué de ne pas dire et ne veut pas continuer à perdre son temps: Isco Alarcón.

L’agent et père du joueur du Real Madrid a révélé qu’à 28 ans, son fils est prêt à chercher un autre horizon, sachant que sa notoriété est minime, seulement trois matchs en tant que joueur de premier but et des minutes, plus que toute autre chose. Ce n’est pas, loin de là, ce que j’attendais.

“Pour le moment, nous n’avons aucune offre. Mais Isco veut essayer une autre ligue”, a déclaré Paco Alarcón au programme El larguero

Tout de suite, selon la presse britannique, deux équipes de Premier League l’ont remarqué: Arsenal et Manchester City. Le premier a un intérêt ancien, mais n’a pas franchi l’étape suivante. Le second serait une nouveauté.

On dit que s’il y avait une offre d’au moins 50 millions d’euros, le Real Madrid l’envisagerait. Cependant, en période de crise et de pandémie, une cession avec option d’achat en janvier n’est pas non plus exclue.

Cette difficulté économique, justement, a provoqué la réaction de Paco Alarcón sur l’autre scénario pour son fils: “rester à Madrid ne serait pas un problème”.

Isco a disputé 314 matchs avec le Real Madrid depuis 2013, mais n’a pas réalisé plus de 20 départs en Liga depuis la campagne 2017-18.

Arsenal cherche désespérément à signer un créatif cet hiver après avoir marqué seulement neuf buts en autant de matchs de Premier League cette saison, mais, à part Isco, pensez au joueur de Red Bull Salzburg, Dominik Szoboszlai, qui c’est plus de 30 millions d’euros.