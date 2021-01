Martin Odegaard ne subit aucune blessure qui l’empêche de jouer ce mercredi à la première de Real Madrid lors de la Copa del Rey contre Alcoyano et, selon des sources du club Merengue, il a demandé à être prêté à une autre équipe pour se sentir à nouveau important.

Le milieu de terrain norvégien ne se sent pas valorisé par Zidane et en a marre d’attendre des opportunités. Le manque de minutes, les blessures et l’absence de continuité quand il a participé après son retour au club, amènent le joueur à vouloir un nouveau prêt immédiatement.

Sa dernière expérience de succès à la Real Sociedad fait penser Odegaard qu’à 22 ans, il doit jouer à des jeux pour ne pas freiner sa croissance. Cela a été transmis au Real Madrid, demandant une sortie avant la fermeture du marché d’hiver européen (31 janvier).

Depuis son retour dans la discipline madrilène dans un an sans dédicaces et où un rôle plus important était attendu, Odegaard il n’a pas joué un jeu complet. Il a joué 368 minutes, participant à 9 des 25 matchs officiels joués par le Real Madrid, avec seulement cinq titres.

Le changement de méthode de Zidane pour surmonter son pire moment sur le banc blanc, qui lui a fait renoncer à des rotations massives et parier sur le même bloc de footballeurs, a fait qu’au cours des deux derniers mois de compétition, Odegaard a à peine joué 5 minutes. , face au Celta, une fois ses derniers problèmes musculaires surmontés.

Le Real Madrid n’a pas d’excès de milieux de terrain et a reçu la demande du joueur avec surprise, selon le club. La grande performance de Luka Modric, la constance du milieu de terrain et l’engagement de Zidane envers l’Uruguayen Fede Valverde en tant que premier joueur de rafraîchissement pour le milieu de terrain, ont diminué la notoriété d’Odegaard jusqu’à provoquer son désir de partir.

