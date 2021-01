L’élimination honteuse contre le modeste Alcoyano, en Copa del Rey, a mis en doute la continuité de Zinedine Zidane sur le banc de Real Madrid. Non seulement cela, le Français a perdu l’occasion de se battre pour le trophée de la Super Coupe d’Espagne et, en plus de cela, l’équipe a été irrégulière en phase de groupes de la Ligue des champions et répète également cette performance en LaLiga.

Ensuite, le conseil doit rechercher une option viable pour remplacer «Zizou». Ce vendredi, le journal AS a souligné que Raúl González Blanco est en train de devenir le seul candidat pour remplacer le stratège français, son bon ami et ancien partenaire du groupe connu sous le nom de «Los Galacticos».

L’Espagnol, actuellement entraîneur de la filiale du Real Madrid, a de grandes possibilités, car d’autres candidats potentiels ont signé des engagements. Par exemple, José Mourinho est à Tottenham et Mauricio Pochettino a signé avec le PSG il y a quelques semaines, tandis que Marcelo Gallardo, nommé par la presse argentine, est toujours à River Plate.

Ainsi, Raúl n’a aucun concurrent sur la route pour nommer un nouveau technicien. De même, le «7» est apprécié par le haut commandement en raison des caractéristiques qu’il réunit. L’attaquant à la retraite est un homme de la maison, il a le respect et l’admiration du vestiaire et de tous les fans du club.

De plus, “ l’Ange de Madrid ” continue d’acquérir de l’expérience en Castille et, s’il est nommé, l’institution madrilène répètera la formule qu’elle utilisait dans le passé avec Zidane et Solari: deux professionnels issus des rangs inférieurs du club, référents, réussis dans leurs stades de footballeurs. Bien que, dans la position de DT, les résultats aient été différents pour les Français (la première étape) et l’Argentine.

Enfin, l’engagement de Raúl ne sera jamais discuté au Real Madrid. En fait, dans l’entité blanche, ils apprécient le travail de l’entraîneur avec la filiale et aussi la conquête de la Youth League, lorsqu’il a remplacé Dani Poyatos. En cours de route, González Blanco a obtenu une nouvelle couronne pour l’institution.

