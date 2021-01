Zinedine Zidane a parlé aux médias, après la défaite et l’élimination de Real Madrid contre l’Athletic Club (2-1) en Super Coupe d’Espagne. L’entraîneur a admis que son équipe avait eu un début de match inattendu, mais dans le jeu complémentaire, avec les ajustements, il ne suffisait pas d’égaliser le résultat pour atteindre le duel en prolongation.

«Notre départ a été difficile, la première partie n’était pas bonne. Ils ont eu deux chances et ils les ont eues. La seconde était différente, en 20 minutes nous avons changé parce que je n’aimais pas le dessin, nous sommes revenus avec Hazard à gauche et Asensio à droite et nous étions mieux. On a frappé le bâton, des chances, on a marqué un but … Mais on a manqué de match nul », a-t-il déclaré en conférence.

Aussi, le stratège français a reconnu que la chute apportera de nombreuses répercussions, mais il fera tout son possible pour rester calme à l’intérieur. ‘Zizou’ a déclaré qu’ils tourneraient la page le plus rapidement possible et continueraient leur travail quotidien.

«Ce que nous allons faire, c’est continuer à travailler, il n’y a pas d’autre option. Lorsque les choses se passent bien pour vous, vous devez continuer à travailler pour insister et maintenant la même chose. Maintenant, reposez-vous bien et pensez au prochain match. Il n’y en a pas d’autre. Nous l’avons essayé en seconde période et c’est tout », a expliqué le Français.

Zidane a défendu Hazard

Eden Hazard était sur le terrain pendant 67 minutes: le milieu de terrain de la «Maison Blanche» n’a pas influencé les actions offensives. Ensuite, le Français l’a remplacé par Vinicius. Comme on le voit, le Belge est à nouveau au centre de la polémique. Ensuite, le DT l’a défendu et s’attend à un rebond de sa performance.

«Il doit reprendre confiance, jouer un bon match, un but, quelque chose de différent. Nous connaissons le joueur qu’il est et il faut être patient, mais il travaille. Ce que les gens veulent, c’est voir la meilleure version d’Eden. Nous sommes avec lui, il veut faire avancer les choses. Ce n’est pas seulement Eden aujourd’hui, nous sommes tous là », a fermé le Français. Maintenant, Madrid doit penser à LaLiga Santander, pour récupérer le pas contre l’Atlético de Madrid.

