Il est sorti face aux critiques pour envoyer une «fléchette». Casemiro a assuré ce mercredi, après la victoire du Real Madrid contre Grenade, et après avoir été interrogé par deux possibles pénalités en faveur de l’équipe visiteuse, qui dans son équipe ne parle pas des actions d’arbitrage et que “il n’y a pas lieu de chercher des excuses”.

Le Brésilien a joué dans les deux actions controversées de la journée. En plus de marquer le premier but du Real Madrid, il a réussi à renverser le Vénézuélien Yangel Herrera dans la zone blanche et à toucher un tir d’Antonio Puertas avec sa main. Interrogé à cet égard, il a précisé que le VAR n’avait pas décidé de signaler une peine maximale.

“C’est à cela que sert le VAR. Si vous avez vu que ce n’est pas une pénalité, vous êtes là pour aider», A-t-il déclaré à Movistar Plus.

Il a répondu au Camp Nou

Auparavant, il avait évoqué les propos de Zinedine Zidane à la veille du match contre Grenade. Le sélectionneur français a été bouleversé par les critiques que son équipe reçoit pour les arbitrages, notamment ceux de Ronald Koeman.

“C’est ce qu’il y a. Nous savons que chaque excuse, tout ce qui est dit. L’entraîneur a été très clair, il ne parle jamais des arbitres, il ne joue jamais avec une autre équipe. C’est un exemple. Nous n’avons pas à chercher des excuses et à faire notre travail“, Il expliqua.

De plus, il a déclaré qu’il espère que le Real Madrid maintiendra sa bonne séquence lors de ses prochains matches car il reste “beaucoup” de la Ligue et il est “important” de continuer sur la ligne des victoires.

«Chaque équipe dans le monde connaît une crise. Nous parlons la même chose. Nous avons beaucoup de matchs, la pré-saison n’a pas été bonne et cela se passe avec toutes les équipes. Je ne vais pas dire de noms, mais ça arrive », a-t-il souligné.

À propos de son objectif

«L’entraîneur sera le plus heureux. Il demande toujours aux milieux de terrain de marcher sur les zones. C’est très lourd là-dessus. Demandez l’équilibre mais que nous marchions sur la zone. Il dit que j’ai une bonne tête et je suis sûr qu’il est content de mon but », a-t-il conclu. .

Reçoit notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE