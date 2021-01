L’entraîneur d’Alcoyano, Vicente Parras, était “très heureux” d’avoir éliminé le Real Madrid en huitièmes de finale de la Copa del Rey (2-1) et a assuré que ce mercredi il avait vu ses joueurs «voler» pour pouvoir abaisser le 13 fois champion d’Europe.

«C’était quelque chose de similaire à ce que nous avions imaginé dans le meilleur des idéaux. Nous savions que nous allions souffrir, mais nous savions également que nous pourrions rester en vie si nous profitions de ce que nous avions. Ce soir, j’ai vu mon équipe voler », a ajouté l’entraîneur du modeste club de deuxième division B d’Alicante.

«Malgré l’expulsion que nous avons subie, nous avons avancé et c’est à ce moment que le deuxième objectif est arrivé. Dans cette pièce, nous avions quatre joueurs dans la zone opposée. Nous sommes très heureux. Le club le mérite et la ville pour tout ce qui se passe. Il ne reste plus qu’à en profiter », a-t-il commenté lors d’une conférence de presse.

Interrogé sur le mode de vie du jeu, Parras a révélé qu’il était passé par «différentes phases». “Au début, nous étions tous un peu intimidés car vous n’avez pas l’habitude de les voir de si près, mais au fur et à mesure que le jeu avance et que nous avons des options, je suis devenu plus nerveux. On pourrait donner la surprise et c’est ainsi que ça a été », a raconté.

En ce qui concerne les fans, l’entraîneur d’Alcoyano a déclaré qu’il espère que tous les fans l’ont “apprécié”. «Nous savons que la Ligue est notre jour le jour, mais la joie que cette nuit nous a procurée durera pour toujours. Le huitième rival? Nous allons nous mettre devant la télé et celui qui vient. Nous allons en profiter car c’est historique », a-t-il déclaré.

Enfin, Parras a également fait l’éloge de son gardien José Juan, l’un des plus marquants de la victoire d’Alicante. «Il a très bien fait, je le vois s’entraîner tous les jours et je sais ce qu’il fait. Il est un exemple pour nous tous pour son professionnalisme. C’est un footballeur », a déclaré l’entraîneur, qui a plaisanté avec la phrase copiée de José Mota lors du match précédent. Et oui oui? Ça nous a donné de la chance », finit-il de rire.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE