Mis à jour le 11/04/2020 à 10:22

Il est revenu samedi avec un grand but contre Huesca pour LaLiga et des symptômes d’être déjà rétabli à 100% de cette cheville droite pour laquelle il a dû subir une opération chirurgicale deux fois, et cela ne lui a pas permis d’être ce “ galactique ”. la Real Madrid attendez. Cependant, danger édénique a relancé les alarmes à la «Maison Blanche» pour un nouveau coup.

Le “ Duque ” était un partant dans le triomphe de Madrid (3-2) contre l’Inter pour la Ligue des champions, mais a dû quitter le terrain à la 64e minute, peu de temps après avoir reçu un fort tacle à la cheville gauche (le non exploité). De la glace a été appliquée sur la zone touchée, il a essayé de continuer (boitant), mais par précaution, Zidane l’a enlevée.

Mais heureusement pour le joueur belge et les intérêts des «banques», tout était effrayant. Hazard s’est entraîné normalement ce matin à Di Stéfano avec le reste de ses coéquipiers lors d’une séance de récupération pour ceux qui ont débuté contre l’Inter.

Le plus durement touché

Antonio Conte a conçu un plan spécial pour essayer d’arrêter le Belge, qui était le joueur du Real Madrid qui a été renversé le plus souvent (trois) par les Italiens. Le dernier a été commis de manière très violente par Brozovic.

Les chiffres du Belge contre l’Inter se sont complétés comme suit: il a fait 27 passes et en a raté six. Il a créé une occasion, a eu deux anticipations et quatre récupérations. Il a perdu neuf balles et a réussi les trois dribbles qu’il a tentés. De plus, il a touché le ballon 44 fois.

Le Real Madrid prépare maintenant le duel contre Valence pour LaLiga dimanche, où les hommes de Zidane chercheront leur troisième victoire consécutive dans le tournoi local, essayant de traquer le leader de la Real Sociedad, qui mène le classement avec 17 points, un de plus que le ‘blanc’.

