Mis à jour le 31/10/2020 à 13:14

Real Madrid ils ont battu Huesca sans problème pour la 8e journée de LaLiga Santander. L’équipe de Zinedine Zidane avait parmi ses bonnes nouvelles le retour à l’objectif de danger édénique. Le Belge a marqué 1-0 et a commencé sur la route de la victoire à Alfredo di Stéfano.

Après le match, l’attaquant a expliqué dans les réseaux sociaux du club merengue sentrise “heureux” après avoir marqué un “joli but”

“Bonjour gars. Heureux d’être de retour et de marquer un beau but. Ceci est pour vous. J’espère te voir bientot. A plus tard! »Dit-il Danger en anglais dans une vidéo qu’il s’est enregistrée sur la pelouse du Alfredo di Stéfano et qu’il a publié sur les réseaux sociaux.

“C’est un super but, j’ai reçu le ballon et j’ai tiré. Heureux pour moi et pour l’équipe. Lorsque vous gagnez, vous avez une confiance supplémentaire. La première mi-temps n’a pas été particulièrement bonne, mais nous avons réussi à marquer deux buts. Lorsque vous marquez le premier, le jeu est plus facile », a-t-il déclaré plus tard dans Real Madrid TV.

Une joie qui, oui, ne s’est pas manifestée après avoir ouvert le score avec un grand but. Le Belge a reçu le ballon de Luka modric dos au but à une dizaine de mètres du bord de la surface, il s’est servi de son corps pour protéger le ballon, s’est retourné devant le rival qui l’a marqué, a fait un contrôle et a signé un fouet avec son pied gauche, sa jambe la moins bonne, collé à stick droit du but défendu par Andres Fernandez, qui s’est étiré, mais ne pouvait rien faire pour empêcher le ballon de se faufiler dans son but.

Un peu magnifiquement fait, après quoi Hazard ne grimaça même pas. Son visage n’a pas non plus changé lorsque ses coéquipiers se sont approchés pour le féliciter, sachant que son calvaire de blessures la saison dernière l’avait empêché de montrer le haut niveau qui l’avait fait signer pour le Real Madrid en juillet 2019.

En outre, Danger Il a reconnu que, comme il est logique après avoir joué seulement 80 minutes cette saison, il n’est pas encore dans son meilleur moment physique: «Je suis fatigué (rires). Mais je veux jouer à plus de jeux. Le point de forme optimale viendra avec plus de jeux. Nous avons un autre match dans trois jours et nous devons continuer à nous entraîner pour être en forme. ”

