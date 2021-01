Le lien entre le Real Madrid et Osasuna a laissé les joueurs très touchés L’équipe de Zinedine Zidane. Non seulement à cause du 0-0 qui éloigne les “ Vikings ” du sommet du championnat, mais aussi à cause du traitement reçu par LaLiga au milieu de la tempête ‘Filomena’, qui les a bloqués jusqu’à quatre heures à l’aéroport de Madrid.

C’est ce que le journaliste Edu Aguirre a révélé dans «El Chiringuito». Selon la source précitée, la frustration a saisi les joueurs du Real Madrid au point que certains d’entre eux ont regretté d’être apparus à El Sadar, un terrain gelé au moment du match.

“Les joueurs étaient très en colère parce qu’ils savaient qu’ils avaient abandonné l’occasion de gagner deux points de plus, parce qu’ils savaient qu’ils n’avaient pas bien joué, mais il y avait de la frustration, du désespoir, de l’impuissance et beaucoup de colère de la part des joueurs du Real Madrid, qui se sont sentis trompés par LaLiga », a déclaré Aguirre.

“Il y a une phrase qui est dite après le match et qui est commentée parmi les joueurs et qui est:” Nous aurions dû nous lever parce que la Liga a ri de nous “… le sentiment que le vestiaire madrilène a, c’est que la Liga a ri d’eux. »A ajouté le journaliste d’El Chiringuito.

Le Real Madrid se prépare à affronter la Super Coupe d’Espagne.

Ils préparent le voyage

L’intention du Real Madrid est de voler de Pampelune à Malaga lundi, où se jouera la Super Coupe d’Espagne, avec la charte et de s’entraîner l’après-midi dans un terrain qui se ferme. Pour le moment, Zinedine Zidane n’a pas pu terminer l’entraînement qu’il avait prévu dimanche dans la ville sportive de Valdebebas et a dû effectuer une séance d’activation à l’intérieur de l’hôtel Alma.

L’entraîneur Zidane et plusieurs joueurs se sont plaints publiquement de la situation après le match nul vierge contre Osasuna dans un match qui, selon le Real Madrid, aurait dû être retardé à dimanche ou reporté. Les footballeurs passeront au moins sept jours loin de chez eux et cela pourrait être plus long puisque le retour à Madrid après la demi-finale est toujours dans les airs et qu’il est possible que s’ils se qualifient pour la finale, ils se rendent directement à Séville.

