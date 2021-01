Le célèbre journal ‘Marca’ a rapporté aux premières heures de mardi que le Le Real Madrid a conclu un accord avec l’Autrichien David Alaba, défense de Bayern Munich Le contrat prend fin le 30 juin, pour rejoindre la discipline blanche la saison prochaine. Cependant, de l’environnement du footballeur, ils ont nié le milieu susmentionné et plusieurs clubs en Europe sont toujours à l’affût.

«Je ne peux pas confirmer les informations qui viennent d’Espagne. Il n’y a rien de fixe ou quoi que ce soit signé », a déclaré George Alaba, le père du footballeur, dans des déclarations au journal allemand« Bild ». «Il y a d’autres clubs intéressés. En tout cas, pour le moment, David se concentre sur sa meilleure performance avec le Bayern », a-t-il ajouté.

LouangeAprès 13 ans à défendre les couleurs du Bayern, il n’est pas parvenu à un accord pour le renouvellement de son contrat avec le club bavarois, qui expire à la fin de cette saison, avec lequel il pourra repartir avec la lettre de liberté et a le droit négocier maintenant avec d’autres clubs.

David Alaba a remporté deux Ligue des champions avec le Bayern Munich. (Photo: Agences)

Les négociations se sont terminées par le retrait de l’offre de renouvellement du Bayern, qui ne voulait pas accepter les demandes financières du joueur. En plus du Real Madrid il y avait d’autres clubs intéressés par les services d’Alaba tels que le PSG, Chelsea, Liverpool, le FC Barcelone ou Manchester City.

«Nous avons eu beaucoup de conversations avec son agent, il y a eu une réunion finale et une proposition avec une date limite en octobre. Notre offre n’a pas été acceptée et notre président l’a retirée. On a mis tout son possible dans la balance, je devais juste accepter mais ça n’a pas été comme ça », a déclaré Karl Heinz Rummenigge, directeur général du Bayern, en novembre dernier.

Au cours de sa carrière avec le Bayern Munich, le club pour lequel il a signé dans sa jeunesse, Alaba a remporté la Bundesliga à 9 reprises et la Ligue des champions à deux reprises, la première fois en tant qu’arrière gauche et la deuxième fois en tant que défenseur central. Vous pouvez également jouer au centre du terrain.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE